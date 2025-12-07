Ile Maurice: Veemal Gungadin - «Pour un réseau plus intelligent, résilient et prêt pour la prochaine décennie»

interview

Sous l'impulsion de son CEO Veemal Gungadin, Mauritius Telecom engage une transformation ambitieuse pour faire de Maurice un hub numérique stratégique entre l'Afrique et l'Asie. Avec des investissements massifs, la 5.5G, un «cloud» souverain et l'IA pour tous, MT veut positionner le pays comme plateforme digitale régionale incontournable.

Mauritius Telecom ambitionne de positionner Maurice comme un «pont stratégique entre l'Afrique et l'Asie». Que signifie concrètement ce repositionnement pour l'économie numérique du pays ?

Mauritius Telecom (MT), en tant qu'opérateur historique et leader du marché, a toujours été au premier rang pour accompagner le développement socio-économique de Maurice. Nous l'avons fait en déployant la fibre sur l'ensemble du territoire, en investissant continuellement dans les technologies mobiles les plus avancées et en renforçant la connectivité internationale du pays. Nous testons actuellement la 5.5G.

Depuis mon arrivée à la tête de MT, j'ai souhaité impulser une transformation plus profonde. J'ai lancé une réflexion stratégique en interne sur la manière de faire progresser l'entreprise et sur ce que nous pouvons apporter de plus au pays. Nous sommes à un tournant où les technologies émergentes et l'intelligence artificielle (IA) deviennent des leviers majeurs de compétitivité et de réussite économique pour les nations.

C'est dans cette logique que s'inscrit notre ambition : faire de Maurice un pont stratégique entre l'Afrique et l'Asie. Concrètement, cela signifie bâtir des infrastructures solides, développer nos capacités en IA et garantir une connectivité de très haut niveau, afin de donner à notre pays une nouvelle dimension régionale et internationale. Ce repositionnement permettra à Maurice de s'affirmer comme un véritable hub digital. Et pour transformer cette vision en réalité, MT fournira les moyens nécessaires. Un investissement de 20 milliards de roupies est prévu sur les trois prochaines années.

Quels seront les axes prioritaires pour renforcer l'attractivité de Maurice comme hub régional des télécoms et du digital ?

Nous avons adopté une stratégie simple, reposant sur des priorités fortes. D'abord, la connectivité car c'est le socle de tout l'écosystème digital. Nous voulons renforcer nos infrastructures pour garantir des échanges de données rapides, fiables et fluides entre l'Afrique et l'Asie. MT a déjà énormément investi dans plusieurs réseaux de câbles sous-marins internationaux, notamment SAFE, LION et T3. Le projet T4 viendra compléter cet ensemble en apportant une connectivité redondante vers l'Inde et Singapour, ce qui est essentiel pour la résilience du pays et la confiance des opérateurs internationaux.

Sur le plan mobile, nous maintenons la même dynamique d'innovation. Nous investissons dans les technologies les plus avancées. Nous avons été le premier à amener la technologie mobile 5G à Maurice en 2021. Aujourd'hui nous sommes le tout premier opérateur à Maurice à tester la 5.5G, une évolution clé qui offrira encore plus de capacité, de vitesse et de réactivité afin de soutenir les nouveaux usages.

Dans la même logique, nous sommes actuellement en discussion avec SEACOM, acteur régional majeur, pour faire de Maurice une landing station pour leur câble SEACOM 2.0. C'est une opportunité stratégique supplémentaire pour élargir notre rôle dans la région et consolider notre position sur les grandes routes du trafic international.

Enfin, pour permettre l'essor de l'IA à Maurice - car l'IA ne peut se développer sans des infrastructures de stockage et de calcul, nous travaillons à l'extension de notre Data Centre Tier IV. Nous investissons également dans des capacités GPU (Graphics Processing Unit) de dernière génération, indispensables pour entraîner et exploiter des modèles d'intelligence artificielle à grande échelle. Notre ambition : faire de notre data centre une plateforme régionale de référence, capable d'héberger des services IA avancés, de soutenir un cloud souverain robuste, et de se positionner aussi comme un site stratégique de DR (Disaster Recovery) pour la région.

Quels sont les principaux investissements prévus en infrastructures pour les quatre prochaines années (fibre, 5G Advanced, data centres, cybersécurité, satellites, etc.) ?

Nous avançons sur plusieurs chantiers structurants afin de préparer le réseau et le pays aux usages de demain.

D'abord, le déploiement de la 5G Standalone et de la 5G Advanced. Ce n'est pas juste une évolution technique, c'est ce qui va nous permettre d'introduire des fonctionnalités beaucoup plus poussées comme le slicing réseau, une meilleure performance en uplink, et surtout le support d'applications critiques pour des secteurs comme l'industrie, la santé ou l'éducation. Ensuite, nous renforçons fortement nos investissements dans les data centres et l'infrastructure cloud. Le trafic explose, et l'IA générative accélère encore cette croissance. Nous prévoyons de consacrer des budgets significatifs à des solutions cloud et l'IA, afin de garantir des services à faible latence et haute sécurité.

Troisième priorité : la cybersécurité. Nous intégrons des solutions de sécurité directement dans le coeur de réseau, et nous développons les managed services pour accompagner les entreprises. L'objectif est simple : protéger les données critiques, réduire les risques, et garantir une conformité alignée sur les standards internationaux.

Enfin, nous travaillons sur l'intégration des satellites et des réseaux non terrestres (NTN). C'est une composante essentielle pour étendre la couverture dans les zones isolées comme Agaléga, et assurer une continuité de service partout. Grâce à des partenariats avec des opérateurs satellitaires, nous pourrons proposer des services directs aux terminaux, mais aussi développer des solutions IoT (Internet des Objets) utiles pour l'agriculture, la logistique ou encore la sécurité publique.

En résumé, ces investissements forment un même projet de transformation, pour un réseau plus intelligent, plus résilient et prêt pour la prochaine décennie.

MT ambitionne de renforcer son rôle dans l'intelligence artificielle. Quels services IA seront accessibles aux citoyens et entreprises ?

L'IA pour tous. C'est ce vers quoi nous tendons à MT. Chaque Mauricien, chaque entreprise doit avoir accès à l'IA. Rendre l'IA utile, accessible et adaptée à notre réalité, tel est notre objectif. D'ailleurs l'IA est désormais une réalité car à MT, nous avons commencé à intégrer cette technologie dans les solutions que nous proposons à nos clients, notamment avec mytGPT, l'une des premières initiatives d'IA souveraine dans le pays.

De plus, mytGPT Education est déjà une réalité sur le terrain. Un accord a été signé en octobre entre MT et le ministère de l'Éducation et des Ressources humaines pour déployer un projet pilote dans les écoles mauriciennes. Cette plateforme éducative, alimentée par l'IA, vient enrichir l'apprentissage en classe, offrir un accompagnement plus personnalisé aux élèves, et mettre à disposition des enseignants des outils nouveaux pour mieux enseigner et mieux encadrer.

En interne, nous testons également mytGPT Enterprise, une solution qui sera aussi déployée pour nos clients. L'idée est de doter nos équipes - et demain nos clients entreprises - d'un assistant IA capable de simplifier le travail quotidien, d'améliorer la productivité et d'apporter des réponses fiables en temps réel.

Le pays avance vers le cloud souverain. MT compte-t-elle proposer ou renforcer une offre de cloud national sécurisé ?

Avoir un cloud souverain permet à Maurice de garder la maîtrise de son avenir numérique, en bref protéger les données sensibles, assurer la continuité des services essentiels tout en renforçant la confiance des citoyens et des investisseurs.

MT dispose déjà d'une offre de cloud souverain, conçue pour garantir la localisation des données et la conformité aux normes de sécurité les plus strictes. Cette infrastructure, hébergée sur le territoire national, répond aux besoins des entreprises et des administrations en matière de confidentialité et de résilience.

Nous allons renforcer cette offre en augmentant la capacité de nos data centres et en nouant des partenariats technologiques, tout en gardant une gouvernance locale stricte. L'objectif est d'offrir des services cloud innovants, à grande échelle, sans jamais compromettre la souveraineté ni la sécurité des données.

C'est une étape essentielle de notre engagement pour accélérer la transformation numérique de Maurice, en garantissant que les informations sensibles restent protégées et sous contrôle mauricien.

Comment la stratégie 2026- 2029 répond-elle à l'urgence de réduire la fracture numérique, notamment pour Rodrigues, Agaléga et les régions rurales de Maurice ?

L'IA pour tous les Mauriciens sous-entend la connectivité pour tous. La transformation digitale ne peut laisser personne de côté. Par ailleurs, MT a toujours investi afin de réduire la fracture numérique. Rodrigues est depuis quelques années déjà couverte par la fibre et connectée à Maurice et au reste du monde via le câble sous-marin MARS (Mauritius and Rodrigues Submarine cable). La couverture de la 5G à Rodrigues, comme à Maurice, est de 92%.

Concrètement, nous allons étendre la 5G, notamment via le FWA (Fixed Wireless Access), pour amener rapidement le très haut débit dans les zones insulaires et rurales.

Nous renforçons aussi nos data centres et investissons dans des capacités GPU pour que tous - citoyens, écoles, entreprises et services publics, aient accès à des applications numériques et IA performantes. Pour les régions les plus isolées, nous intégrerons les satellites et réseaux non terrestres afin d'assurer une couverture et une continuité de service partout. En bref : mobile, cloud et satellite combinés pour garantir les mêmes opportunités numériques à tous les Mauriciens, où qu'ils soient.

MT prévoit-elle une baisse des tarifs ou une nouvelle structure tarifaire pour rendre l'Internet plus accessible ?

Notre objectif est simple : que chaque Mauricien puisse profiter d'un Internet de qualité. Nous savons à quel point la connexion est devenue essentielle pour travailler, apprendre, entreprendre ou simplement rester en contact et aujourd'hui les usages explosent - streaming, télétravail, services cloud, IA, entre autres. Il faut donc en permanence trouver le bon équilibre entre qualité de service, capacité réseau et pouvoir d'achat.

Nous travaillons continuellement sur nos offres pour qu'elles soient mieux adaptées aux besoins réels des ménages comme des entreprises, avec plus de flexibilité, plus de valeur et une meilleure expérience utilisateur. En parallèle, nous continuons d'investir massivement dans les infrastructures pour garantir un Internet plus rapide, plus fiable et disponible partout, car l'accessibilité ne se résume pas seulement au prix : elle dépend aussi de la qualité et de la couverture.

Après les cybers incidents qui ont touché divers organismes par le passé, quelles mesures sont prévues pour renforcer la résilience nationale ?

La cybersécurité constitue aujourd'hui un enjeu vital pour les compagnies car les cyberattaques peuvent paralyser des opérations, compromettre des données sensibles et fragiliser l'économie, d'où l'impératif de renforcer ce que l'on peut définir comme la cyber-résilience. Consciente de cet enjeu, MT est engagée à sécuriser l'infrastructure numérique du pays et à garantir la protection des données personnelles de ses utilisateurs. Nous avons mis en place des mesures robustes, alliant infrastructures performantes, dispositifs de prévention avancés et développement d'une culture de cybersécurité, tout cela dans le respect des normes internationales.

Quelles sont, selon vous, les réalisations les plus significatives depuis votre prise de fonctions en avril 2025 ?

Depuis mon arrivée, j'ai concentré mes efforts sur la consolidation de nos fondations et de nos acquis. Nous avons étendu notre couverture mobile et fibre pour connecter davantage de foyers et d'entreprises, tout en améliorant l'expérience des voyageurs grâce à une SIM touristique et à des kiosques à l'aéroport, permettant une connexion immédiate dès l'arrivée.

Parallèlement, nous avons étoffé notre écosystème de divertissement avec des offres enrichies telles que DStv Compact Plus et New World TV, offrant à nos clients un accès à un contenu varié et de qualité.

Du côté business, nous avons refondu notre site my.t Business, offrant une expérience en ligne plus moderne et intuitive à nos clients professionnels. De plus, les infrastructures de notre Rose-Belle Tier IV Data Centre ont été modernisées.

Sur le plan national, Mauritius Telecom a mené avec succès plusieurs projets, notamment le lancement de son assistant IA, mytGPT, dont la version éducative a été introduite dans certaines écoles à Maurice et à Rodrigues, venant ainsi révolutionner l'enseignement. Ce projet pilote introduit la technologie d'IA dans l'environnement scolaire, offrant la possibilité de tester, d'évaluer et d'optimiser son usage afin de soutenir efficacement les élèves, les enseignants et l'ensemble de l'écosystème éducatif.

Par ailleurs, MT a réitéré son engagement national en participant à et en soutenant plusieurs initiatives stratégiques telles que Learn AI, un programme, dont l'objectif est de former la nouvelle génération de Mauriciens à l'IA, en leur fournissant les connaissances et les compétences nécessaires pour relever les défis de demain.

Pour ce qui concerne les récompenses et autres distinctions, nous en avons reçu plusieurs cette année, dont les titres de Mauritius' Fastest 5G Network, Best Mobile Network, Fastest Mobile Network et Fastest Fixed Internet décernés par Ookla, le leader mondial de l'intelligence en connectivité, pour le second semestre de 2024 et le premier de 2025. Nous avons récemment obtenu deux awards à l'événement d'envergure Innovate Asia organisé par TM Forum à Bangkok pour deux projets relatifs à l'IA.

Quels changements internes avez-vous apportés ? Gouvernance, digitalisation des opérations, revalorisation du personnel, culture d'innovation ?

Dès ma prise de fonction à MT, j'ai mis en place quelques changements pour optimiser l'efficacité et l'agilité de l'entreprise. Comme je l'ai dit plus haut, on a consolidé les acquis et rectifié ce qui fonctionnait moins bien.

Sur le plan de la gouvernance, nous avons consolidé les mécanismes clés en clarifiant les lignes de décision, en rendant les processus internes plus cohérents et en simplifiant les politiques essentielles, notamment les procédures d'achats. Un exercice de déclaration des conflits d'intérêts a également été mis en place pour consolider une culture d'intégrité et de responsabilité. Nous veillons en parallèle à ce que notre gouvernance reste alignée avec les recommandations du National Code of Corporate Governance et les standards modernes, notamment en matière d'ESG (Environmental, Social and Governance), grâce à un reporting structuré et un suivi rigoureux de nos engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance.

En outre, MT poursuit la digitalisation de ses opérations pour simplifier et enrichir l'expérience client. Nous avons modernisé nos opérations internes en déployant des outils intelligents, des solutions cloud et des systèmes de sécurité renforcés, afin d'optimiser l'efficacité, la réactivité et la qualité des services à tous les niveaux de l'organisation.

En ce qui concerne la valorisation de notre personnel, nous encourageons l'esprit d'initiative en reconnaissant les idées venant de tous les niveaux de l'organisation. Des programmes de développement professionnel ont permis la montée en compétences de nos équipes, notamment grâce aux échanges et aux frottements avec des experts internationaux, favorisant l'apprentissage et l'innovation. Cette démarche contribue à instaurer une culture d'excellence et d'innovation concrète au sein de l'entreprise.

MT prévoit-elle une transition vers des infrastructures plus durables (consommation énergétique, data centres green, réduction de l'empreinte carbone) ?

MT a placé la question écologique au coeur de ses priorités, affirmant son engagement envers un pays plus durable. Dans cette démarche, nous nous tournons résolument vers l'énergie verte, en intégrant des solutions respectueuses de l'environnement à nos infrastructures. Nos sites mobiles seront notamment alimentés grâce à l'énergie solaire, ce qui nous permettra non seulement de réduire notre empreinte carbone, mais aussi de maîtriser les coûts liés au déploiement de notre réseau 5G.

Nos data centres seront eux aussi équipés de solutions énergétiques renouvelables, pour bâtir une infrastructure plus durable et respectueuse de l'environnement.

Quelles innovations concrètes les abonnés verrontils dans leur quotidien dès 2026 ?

Lors de notre événement Mauritius Telecom Connect le 5 décembre, nous avons dévoilé une série de nouveautés concrètes qui transformeront davantage le quotidien de nos clients, avec des produits et services plus innovants, performants et adaptés à leurs besoins, dont my.t everywhere, une connexion internet ultrarapide propulsé par la 5G, instantanée et sans installation, l'application mobile my.tTravel pour une connexion encore plus simplifiée lors des déplacements à l'étranger, notre solution de paiement mobile, my.t money augmenté avec de nouvelles fonctionnalités pour une expérience client améliorée.

Pour nos clients business, nous avons lancé le my.t Business Portal, un espace unique qui leur offre une expérience unifiée, leur permettant de consulter et de gérer l'ensemble de leurs services abonnés en toute simplicité. Nous avons aussi présenté le Business Boost Protect, notre nouveau dispositif de cybersécurité instantané destiné aux PME.

MT a également repensé son service technique pour offrir à ses clients une prise en charge complète et performante.