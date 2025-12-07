Ile Maurice: La société Dhyanavartam de Sanjiv Ramdanee au centre de la PMQT

La séance parlementaire de ce mardi 9 décembre s'annonce particulièrement dense, marquée par une Private Notice Question en ouverture et suivie d'une série d'interrogations adressées au Premier ministre, Navin Ramgoolam, dans le cadre de la Prime Minister's Question Time (PMQT).

Environ vingt-deux questions sont inscrites à l'agenda, auxquelles s'ajoutent plus de soixante questions destinées aux ministres. La journée sera également marquée par la présentation en première lecture du Law Reform Commission Bill et par le débat suivi du vote sur le Road Traffic (Amendment) Bill, un texte attendu car il porte sur l'application du permis à points, un dispositif appelé à transformer le cadre réglementaire routier du pays.

La première intervention viendra du député de Rodrigues, Francisco François, qui l'interrogera sur l'état des équipements audiovisuels de la MBC-Rodrigues et sur les moyens logistiques mis à disposition pour assurer une qualité de diffusion améliorée. Le député souhaite connaître les projets de modernisation en cours.

Le député Arvin Babajee s'intéressera ensuite aux licences de Shipping Agents, un secteur clé pour le port et le commerce extérieur. Il demandera au Premier ministre des précisions sur le nombre actuel de licences, les frais applicables et la date de leur dernière révision.

La sécurité publique sera abordée via deux questions du député indépendant Franco Quirin. La première concerne les mesures prises pour assurer la sécurité autour des stations du Metro Express et dans les wagons.

Le député demande des assurances quant à la présence policière, aux patrouilles et à la mise en oeuvre d'équipements de surveillance. Sa seconde question portera sur un fait divers dramatique : l'agression d'une fillette de six ans à Résidence Barkly le 24 novembre dernier. Il souhaite obtenir des informations sur les circonstances de l'arrestation du suspect.

Questions économiques

Le député Roshan Jhummun interpellera Navin Ramgoolam à propos des prêts octroyés entre 2022 et 2024 par la State Bank of Mauritius et la Mauritius Investment Corporation à Dhyanavartam Ltd, société aujourd'hui en procédure de winding-up. Il demandera des informations sur l'état d'avancement de l'enquête de la Financial Crimes Commission, le nombre de personnes interrogées et arrêtées, ainsi que les mesures envisagées pour récupérer les fonds. Cette affaire, liée au directeur général Sanjiv Ramdanee, continue d'alimenter les débats politiques et publics.

Le député Manoj Seeburn abordera quant à lui la question de la stabilité de la roupie mauricienne au cours de l'année écoulée. Il souhaite savoir si les me- sures prises par la Banque de Maurice ont permis de stabiliser la monnaie par rapport au dollar américain et à la livre sterling, et si cette évolution a eu un impact positif sur l'inflation, les coûts d'importation et la confiance des investisseurs.

La question des prisons reviendra également sur la table avec l'intervention d'Arvin Babajee, qui demandera des données actualisées sur le nombre de détenus, en particulier les femmes et les personnes séropositives. Il souhaite également savoir si ces dernières ont contracté le VIH en milieu carcéral ou pas, et si elles bénéficient d'un traitement conforme aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé.

Par ailleurs, le député de Rodrigues, Jacques Edouard, interrogera le Premier ministre sur les revenus collectés par la Mauritius Revenue Authority à Rodrigues, notamment en matière d'impôt sur le revenu et de TVA au cours des trois dernières années financières.

Le député de l'opposition Adrien Duval abordera un tout autre sujet : la dépénalisation du cannabis. Il souhaite savoir si le comité technique chargé d'étudier cette question envisagera également l'usage récréatif et, le cas échéant, pour quelles raisons cette possibilité serait exclue.

Roshan Jhummun ques- tionnera à nouveau le Premier ministre, cette fois sur les frais bancaires et les garanties exigées pour les prêts. Il souhaite savoir quand ces frais ont été revus pour la dernière fois et si une harmonisation avec les standards internationaux est envisagée. Le député Ashley Ramdass conclura cette série d'interrogations en questionnant la composition actuelle de l'Equal Opportunities Tribunal, les anciens membres de l'institution ainsi que le nombre d'affaires en attente.

Éducation, bien-être animal...

Après les questions au Premier ministre, la parole reviendra aux députés pour interroger les ministres sur divers sujets. Le député Jacques Edouard s'adressera au ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, pour connaître l'état d'avancement de la réforme éducative à Rodrigues, notamment en ce qui concerne les collèges nationaux, la suppression de la mixité dans certains établissements et le changement de filière pour les élèves en échec répété.

Adrien Duval demandera au même ministre des précisions sur le taux d'échec des élèves de l'Extended Programme lors des examens du National Certificate of Education 2025. Franco Quirin s'intéressera quant à lui au Kreol Morisien dans les écoles secondaires, en demandant combien d'établissements proposent cette matière, combien d'enseignants sont enregistrés, et si certains élèves ont passé leurs examens sans encadrement pédagogique adéquat.

Les questions toucheront également à la protection animale, avec une intervention d'Adrien Duval adressée au ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, sur le nombre de chiens non enregistrés et l'avancement du projet de construction d'abris.

Énergie, santé et «Law Reform»

Du côté de l'énergie, la députée Babita Thannoo interrogera le ministre Patrick Assirvaden sur la possibilité d'imposer un plafond de profit pour les kits solaires pendant l'été afin d'encourager les investissements et de réduire la dépendance au réseau national. La députée Stéphanie Anquetil posera une question sur le centre de garde d'enfants de Baie-du-Tombeau, souhaitant connaître le nombre d'enfants et de membres du personnel ainsi que le niveau de conformité aux normes de sécurité.

Le député Ashley Ramdass interpellera enfin le ministre de la Santé, Anil Bachoo, sur la panne de courant survenue à l'hôpital Jawaharlal Nehru dans la nuit du 2 au 3 décembre, demandant des explications et les mesures envisagées pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent.

En fin de séance, le Law Reform Commission Bill sera présenté en première lecture. Ce projet de loi vise à abroger l'existante afin d'instaurer un cadre plus moderne et plus fonctionnel. La nouvelle commission aura pour but de proposer des réformes destinées à simplifier et moderniser les lois du pays, tout en étant habilitée à mener des analyses post-législatives sur les textes élaborés sur la base de ses recommandations.