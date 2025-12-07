Sénégal: Ziguinchor - Des religieux promeuvent le vivre ensemble

Des religieux se sont penchés ce samedi, sur le vivre ensemble, à travers un atelier organisé par la fédération des associations religieuses et des communautés en Casamance.

La fédération des associations religieuses et des communautés en Casamance a organisé samedi dernier, un atelier régional sur le vivre ensemble. À l'ouverture de la rencontre au Conseil départemental de Ziguinchor, le président de la fédération Chérif Boune Aïdara a fait un cours magistral sur le vivre ensemble, le bon voisinage, la médiation, la réconciliation, le dialogue intra-religieux et le dialogue islamo-chrétien.

Selon le religieux, face à la délinquance, aux agressions, à la dégradation des moeurs, au phénomène des réseaux sociaux, à la haine, à l'intolérance entre autres, « la promotion du vivre ensemble devient un sacerdoce pour notre génération ».

« Ces conflits qui entravent la paix sociale et la cohésion nationale appellent à la mobilisation de toutes les forces vives pour barrer la route aux fauteurs de troubles dans la région et dans le reste du pays », a invité Chérif Boune Aïdara. Pour lui, le vivre ensemble consiste à bien se comporter en communauté, assister l'autre, savoir partager, respecter les personnes âgées, les autorités et guides religieux entre autres valeurs.

Le représentant de l'évêque de Ziguinchor a trouvé la rencontre indispensable pour la consolidation de la paix. À la place de dialogue religieux, l'abbé Samson Kantoussan recommande de parler désormais au Sénégal, de fraternité religieuse. « La religion est la grande source de la fraternité », a-t-il estimé. Pour le préfet du département de Ziguinchor qui a présidé l'atelier, l'initiative est un appel à la paix, une mobilisation autour de la co-responsabilité, du partage et de la tolérance. «La diversité n'est pas la divergence, elle n'est pas le conflit et la rivalité.

C'est une richesse, une complémentarité», a défini Hameth Tidiane Thiaw. Créé le 3 mars 2025, ladite fédération regroupe plus d'une dizaine d'associations religieuses et communautaires de la Casamance. Elle a pour objectif de promouvoir le vivre ensemble et les valeurs partagées afin de préserver la cohésion sociale et la stabilité nationale par la plaidoirie.