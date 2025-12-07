Gabon: Les Jeunes Leaders des Mouvements des Partis Politiques saluent l'initiative de l'organisation du Dialogue avec le Président Brice Clotaire Oligui Nguema

Dans le cadre de la poursuite des réflexions visant à préparer le Projet de Dialogue National entre Son Excellence, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema et la Jeunesse gabonaise, la Coordination Générale du Forum National de la Jeunesse a convié, ce samedi 6 décembre 2025 à15h00, les responsables des mouvements de jeunesse des partis politiques à une importante séance de concertation au siège de la Fondation Fonds Chrétien pour le Développement d'Afrique (FCDA).

Cette rencontre, placée sous le sceau du dialogue républicain, a permis aux jeunes leaders politiques d'examiner la note conceptuelle et d'apporter leurs premières contributions en vue d'un projet véritablement inclusif.

1 - Une initiative fortement appréciée par les jeunes responsables des mouvements des partis politiques.

Au terme des échanges, plusieurs jeunes leaders ont tenu à saluer l'ouverture et la volonté ferme du Chef de l'État d'instaurer un dialogue direct avec la jeunesse, soulignant que ce projet représente une avancée majeure vers la prise en compte des aspirations sociales, économiques et citoyennes des jeunes générations.

Ils ont exprimé leur satisfaction quant à la démarche proactive du Forum National de la Jeunesse, qui met au centre de la réflexion toutes les sensibilités politiques, dans un esprit d'apaisement, d'écoute mutuelle et de construction nationale.

2 - Un cadre national d'écoute, de participation et de responsabilité.

Pour la Coordination Générale, cette seconde phase des travaux constitue une étape déterminante dans la préparation du Dialogue National qui devra permettre à chaque jeune gabonais, quelle que soit son appartenance politique ou associative, de participer à la définition des priorités nationales.

La Coordination Générale a affirmé ainsi son attachement au respect des institutions, à l'écoute de toutes les tendances, et à la promotion d'un espace d'expression équilibré, garantissant une représentativité responsable, républicaine et constructive.

3 - Une dynamique nationale tournée vers l'apaisement et la refondation sociale.

À travers cette démarche, la Coordination Générale réaffirme que le Dialogue National en perspective s'inscrit pleinement dans la volonté du Président de la République d'ouvrir un cycle de gouvernance participative, dans lequel la jeunesse ne devra plus être spectatrice, mais actrice de la transformation politique, économique et sociale du Gabon.

Elle a tout d'abord exprimé sa gratitude à l'endroit des Présidentes et Présidents des Partis Politiques qui ont bien voulu instruire les jeunes Leaders des mouvements desdits partis politiques à participer.

Ensuite à l'ensemble des responsables des mouvements de jeunesse des partis politiques pour leur sens du devoir et leur engagement citoyen, rappelant que les prochaines étapes impliqueront progressivement d'autres acteurs de la jeunesse gabonaise, pour une démarche réellement nationale et inclusive.