Gabon: Le Commissionnaire en Douane, un véritable pilier de la stabilité du flux des importations et exportations de la nation

Il s'appelle Adelet Dimitri Agoma Rendambo et est Commissionnaire en Douane. Il parle de ses activités dans ce domaine qu'il qualifie de véritable pilier de la stabilité du flux des importations et exportations du pays.

"Le Commissionnaire en Douane, un véritable pilier de la stabilité du flux des importations et exportations de la nation ! C'est un métier qui exige une grande responsabilité, mais aussi accompagne le service public".

En tant qu'artisan central du domaine import export, le Commissionnaire en Douane doit incarner un esprit bâtisseur, porté par le sens du devoir, le respect de l'État, la loyauté et le culte de la responsabilité publique. Il doit être un leader capable de fédérer les acteurs du secteur import-export, d'accompagner l'émergence socio-économique du pays et de veiller à garantir les recettes fiscales de l'État.

C'est un défi de taille, mais également, une opportunité de contribuer à l'essor de la nation. Le Commissionnaire en Douane doit être un véritable stratège, capable de naviguer dans un environnement complexe et en constante évolution. Il doit être à l'écoute des besoins des entreprises, des autorités pour offrir des solutions innovantes et efficaces.

Il y a des vérités qui ne blessent pas seulement l'orgueil. Elles perforent les illusions, elles déshabillent l'hypocrisie et elles nous renvoient, nus, face à notre propre réalité raison pour laquelle notre métier préfère ceux qui savent faire tourner le flux import-export, car c'est notre incapacité à produire des compétences à la hauteur de nos ambitions qui tendent à fragiliser ce secteur.

Sans compétence, même nos richesses ne suffiront pas à compenser la faiblesse du capital humain de ce secteur et cela perdurera tant qu'on n'aura pas les femmes et les hommes capables de transformer, et assurer non seulement la pérennité du métier, mais aussi l'essor vers la félicité dans ce domaine noble car le Commissionnaire en Douane est appelé à jouer un rôle clé dans la construction d'un avenir prospère pour le pays.