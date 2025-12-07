Gabon: Iboundji - Cérémonie d'installation du nouveau maire

Le jeudi 27 novembre 2025, la commune d'Iboundji a vécu un moment majeur de sa vie institutionnelle, à la faveur de la cérémonie d'installation officielle du son nouveau Maire, le nommé Gilles Fiacre Mondjo Ndiba.

Cette cérémonie a débuté par une brève passation de charges, ponctuée par la signature des procès-verbaux de passation et de rupture de gestion entre le délégué spécial sortant Jean Claude Pango et le Maire élu, Gilles Fiacre Mondjo Ndiba. Le cérémonial a été présidée par le Gouverneur de la province de l'Ogooué-Lolo, Jean Bosco Assigabani.

La cérémonie officielle d'installation s'est déroulée dans la salle des mariages de la ville d'Iboundji en présence des autorités administratives, des élus, des chefs religieux, et des délégations venues du département Ofoue Onoye.

Après le mot touchant et historique avec beaucoup d'applaudissements pour la commune d'Iboundji, le Délégué Spécial sortant, Jean Claude Pango, le Gouverneur a installé solennellement le nouveau maire, Gilles Fiacre Mondjo Ndiba dans son fauteuil d'édile de la commune d'Iboundji, non sans lui rappeler les exigences de la décentralisation à l'aune de la 5ème République, notamment, la transparence, l'éthique et la discipline.

Ainsi que les priorités comme : la mise en oeuvre de la décentralisation ; l'amélioration des infrastructures et la propreté urbaine.

Dans son allocution, le nouveau Maire s'est engagé à atteindre les objectifs fixés, à oeuvrer avec détermination pour répondre aux attentes des populations et à être le Maire de tous, sans distinction. Il a appelé à l'unité, à la coopération et au sens du devoir pour réussir ce nouveau mandat.

Le nouvel édile d'Iboundji a ensuite procédé à l'installation officielle de ses deux adjoints, constituant la nouvelle équipe municipale. Toutes choses qui marquent l'ouverture d'une nouvelle ère pour la Mairie d'Iboundji.