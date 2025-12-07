Afrique de l'Ouest: Tentative de coup d'État au Bénin - La CEDEAO condamne fermement et se tient prête à agir

La commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) a, dans un communiqué officiel rendu public le dimanche 7 décembre 2025, condamné la tentative de coup d'État militaire en République du Bénin.

Selon l'institution sous-régionale, cette action constitue une atteinte grave à l'ordre constitutionnel et une subversion de la volonté du peuple béninois. La Cedeao a dénoncé une manoeuvre anticonstitutionnelle qu'elle juge inacceptable dans un État membre engagé sur la voie de la démocratie et de la stabilité institutionnelle.

Dans son communiqué, la commission de la Cedeao appelle au respect total de la Constitution béninoise et salue les efforts déployés par le gouvernement ainsi que par les forces armées républicaines pour maîtriser la situation et préserver l'ordre public.

La Cedeao tient par ailleurs les auteurs du complot individuellement et collectivement responsables de toute perte en vies humaines ou de tout dommage matériel qui résulterait de leurs actions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à cette situation, l'organisation sous-régionale réaffirme sa détermination à soutenir le gouvernement et le peuple béninois par tous les moyens nécessaires, y compris, le cas échéant, le déploiement de la force régionale en attente, afin de défendre la Constitution et l'intégrité territoriale du Bénin.

Pour mémoire, les autorités béninoises ont annoncé ce dimanche avoir déjoué une tentative de coup d'État impliquant des militaires cherchant à renverser les institutions légales. Grâce à la réactivité des forces de sécurité et de défense, la situation a été rapidement maîtrisée, permettant d'éviter une déstabilisation du pays et de préserver l'ordre constitutionnel.