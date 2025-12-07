Angola: Hockey sur patins - Vide conteste les décisions arbitrales en Supercoupe

6 Décembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La défaite concédée ce dimanche par DV Sport face au Petro de Luanda (5-7), en Supercoupe João Garcia, s'explique par une erreur d'arbitrage, selon l'entraîneur Benevides de Almeida "Vide".

S'exprimant devant la presse au Pavillon de la Cidadela, il a affirmé que les arbitres internationaux Sérgio Zumba et Jorge Borges avaient accordé un coup franc direct contre son équipe au moment où celle-ci menait 2-1, alors qu'il ne restait que neuf secondes à jouer dans le temps réglementaire.

« Si nous voulons faire progresser notre discipline, cela ne peut pas se passer ainsi ; les arbitres d'aujourd'hui ont aidé le Petro sans aucune raison », a-t-il insisté.

Vide a reconnu qu'il s'agissait de la deuxième défaite en finale directe contre les tricolores en moins de deux semaines, ce qui l'oblige, a-t-il ajouté, à travailler davantage pour éviter de perdre les compétitions à venir.

