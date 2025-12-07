Afrique: Sporting de Luanda affronte Friend Basketball de Côte d'Ivoire en WBAL

Luanda — Le Sporting de Luanda affrontera ce dimanche, à 16 heures, le Friend Basketball Association de Côte d'Ivoire, dans un match comptant pour le groupe A de la Ligue africaine de basket-ball féminin (WBAL), compétition ouverte samedi 6, au Caire (Égypte).

Lors de son entrée en lice samedi, la formation championne d'Angola s'est inclinée face au REG, du Rwanda, sur le score de 64-67.

Kayana Traylor, auteur de 20 points, s'est révélée déterminante pour l'équipe rwandaise, qui a signé une remarquable remontée.

Le Sporting a pourtant dominé le début de la rencontre, remportant les deux premiers quart-temps 28-23 et 16-11, avant de céder dans les deux derniers, en perdant 19-15 et 14-5.