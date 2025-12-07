Afrique: Sporting de Luanda affronte Friend Basketball de Côte d'Ivoire en WBAL

7 Décembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le Sporting de Luanda affrontera ce dimanche, à 16 heures, le Friend Basketball Association de Côte d'Ivoire, dans un match comptant pour le groupe A de la Ligue africaine de basket-ball féminin (WBAL), compétition ouverte samedi 6, au Caire (Égypte).

Lors de son entrée en lice samedi, la formation championne d'Angola s'est inclinée face au REG, du Rwanda, sur le score de 64-67.

Kayana Traylor, auteur de 20 points, s'est révélée déterminante pour l'équipe rwandaise, qui a signé une remarquable remontée.

Le Sporting a pourtant dominé le début de la rencontre, remportant les deux premiers quart-temps 28-23 et 16-11, avant de céder dans les deux derniers, en perdant 19-15 et 14-5.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.