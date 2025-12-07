Angola: Canoë-kayak - Le pays forme des entraîneurs de niveau international

Luanda — L'Angola compte désormais quatre entraîneurs de niveau II, parmi les six candidats inscrits au cours régional certifié par la Fédération internationale de canoë, qui s'est achevé ce samedi à Luanda.

Depuis le lancement, en 1999, des sports nautiques, dont la discipline du canoë-kayak, le pays ne disposait que d'un seul arbitre de catégorie internationale, César Fidalgo, jusqu'ici la référence nationale grâce à l'obtention du niveau III.

Les nouveaux entraîneurs certifiés sont Alério Paulo, Alexandra Custódio, ainsi que Rui Albuquerque et Hilária Almeida - ces deux derniers ayant obtenu les meilleures notes de la promotion composée de 16 stagiaires, venus d'Angola, du Sénégal, de Somalie, des Seychelles, de Namibie, de São Tomé-et-Príncipe, de Djibouti et du Ghana.

Grâce à cette formation, ces entraîneurs angolais sont désormais habilités à exercer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

Organisé sur cinq jours, depuis mardi, le cours dispensé par l'ancien athlète olympique et entraîneur de niveau III, l'Espagnol Isaac Villa Santos, était centré sur l'étude des notions fondamentales du comportement sportif.