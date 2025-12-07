Afrique: RDC-Egypte - Un partenariat renforcé pour la modernisation des FARDC

Le ministre égyptien de la Défense et de la Production militaire, général Abdel Mageed Saqr, a réaffirmé, vendredi 5 décembre, la disponibilité de son pays à accompagner la reconstruction et la modernisation des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC). Cette annonce a été faite lors d'une rencontre en aparté avec son homologue congolais, Guy Kabombo Muadiamvita, dans la capitale égyptienne, Caire.

Cette dynamique s'inscrit dans le cadre du protocole de coopération en matière de défense signé entre les deux pays à Kinshasa le 25 mai 2022, sous le leadership du président Félix Tshisekedi. Selon des sources proches de la vice-primature de la Défense nationale de la RDC, la séance de travail s'est déroulée dans une atmosphère fraternelle et empreinte de respect mutuel.

Le ministre égyptien a salué la qualité des relations militaires entre la RDC et l'Égypte, rappelant la solidité des liens historiques entre les deux nations, rapportent les mêmes sources.

Il a réaffirmé l'engagement de l'Égypte à soutenir la RDC dans des domaines clés tels que :

Formation spécialisée des troupes

Appui technique et renforcement des capacités opérationnelles

Modernisation des équipements militaires

Les deux parties ont convenu d'intensifier les échanges techniques au sein d'une Commission militaire mixte, afin d'évaluer les besoins prioritaires et d'assurer une mise en oeuvre efficace des projets convenus.

De son côté, le vice-Premier ministre congolais a exprimé la reconnaissance du gouvernement pour l'appui constant de l'Égypte, dont l'expérience dans la construction d'une armée moderne et professionnelle constitue une référence sur le continent. Il a souligné que cette coopération bilatérale s'inscrit dans un cadre solide et respectueux, bénéfique pour les deux États.