Congo-Kinshasa: Bourse universitaire Excellentia - Près de 2.000 diplômés du secondaire passent le test de sélection

Près de deux mille lauréats de l'Examen d'État 2024-2025, ayant obtenu au moins 80 %, ont participé au test de sélection, samedi 6 décembre, pour bénéficier de la Bourse Excellentia RDC. Cette bourse est une initiative du Gouvernement congolais. Les épreuves se sont déroulées simultanément dans six villes du pays : Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Kananga, Kisangani et Kolwezi.

À Kinshasa, les candidats se sont retrouvés dès les premières heures dans les locaux de l'Institut National des arts pour passer les tests de français, anglais, culture générale et mathématiques, organisés par la Fondation LONA. L'ambiance était marquée par une forte excitation et une grande détermination.

Le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, ainsi que la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ont encouragé les candidats, soulignant l'importance de cette bourse pour l'avenir académique des jeunes talents congolais.

Après la correction des épreuves, les candidats qui obtiendront 70 % et plus seront éligibles à la bourse, laquelle couvre les frais d'études dans des universités locales et internationales. Cette initiative vise à promouvoir l'excellence et à offrir aux meilleurs étudiants des opportunités de formation de haut niveau.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La bourse Excellentia lancée initialement par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la RDC, est devenue officiellement un programme national à partir du 24 octobre 2025. Le gouvernement congolais a adopté un décret instituant cette bourse d'excellence comme politique publique, définissant les modalités d'octroi et de gestion sous l'autorité du ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation.

Cette bourse est désormais destinée aux lauréats de l'examen d'État ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 80%, contre 85% auparavant, afin de soutenir les meilleurs élèves congolais dans la poursuite de leurs études, notamment dans les filières prioritaires pour le développement national.