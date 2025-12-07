Afrique Centrale: Marche de joie au Haut-Uele pour célébrer l'accord de paix RDC-Rwanda

Le parti politique Action pour le renouveau et le développement du Congo (ARDC), et l'association « Amis du Gouverneur Jean Bakomito Gambu », ont manifesté leur satisfaction dans les rues de Watsa (Haut-Uele), samedi 6 décembre, pour célébrer la signature de l'accord de paix et économique entre la RDC et le Rwanda, sous l'égide du président américain Donald Trump à Washington.

Ces acteurs politiques locaux qualifient cet accord d'historique et d'un pas important vers le retour de la paix sociale dans l'Est de la RDC. Ils soutiennent les démarches diplomatiques du président de la République visant à stabiliser les institutions politiques congolaises.

Leur porte-parole pour la circonstance, Maurice Tamile, a estimé que l'entérinement de cet accord par le président Felix Tshisekedi témoigne d'un engagement pour le développement et le bien-être de toute la population congolaise dont celle du Haut-Uele.

Il a affirmé :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous réaffirmons notre disponibilité à accompagner la mise en oeuvre du programme d'action, notamment dans la promotion de l'entreprenariat, le soutien aux activités économiques et la valorisation des initiatives communautaires. Notre association reste mobilisée pour travailler en synergie avec les autorités provinciales afin de renforcer la cohésion, dynamiser le climat économique et soutenir les réformes nécessaires à la réussite de votre mandat. Nous encourageons votre excellence à poursuivre avec détermination votre mission au service de la province. Soyez rassuré de notre loyauté, collaboration et engagement citoyen à vos côtés ».

Les présidents congolais, Félix Tshisekedi, et rwandais, Paul Kagame, ont entériné, jeudi 4 décembre à Washington, l'accord de paix conclu entre les deux pays le 27 juin dernier, sous médiation américaine.