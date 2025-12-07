Congo-Kinshasa: Mac El Sambo salue la signature de l'accord de paix à Washington

Artiste-musicien basé à Goma (Nord-Kivu), Mac El Sambo a exprimé, samedi 6 décembre, sa satisfaction face à l'accord de Washington, signé entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique.

Dans l'une de ses chansons remixées cette année, le chanteur avait invité les autorités à oeuvrer pour la paix et la cohésion des peuples. Il a toutefois souligné que la population de l'Est attend les retombées concrètes de cette signature.

Pour lui, cet accord doit servir de leçon aux dirigeants qui ont attendu des années de guerre avant de se décider à s'asseoir autour d'une table.

« Fallait-il attendre tout ce temps pour enfin se mettre ensemble ? Fallait-il attendre qu'il y ait des morts, des dégâts matériels ? Fallait-il attendre que nous puissions enterrer nos enfants, nos femmes, tués par des bombes tombées sur nos maisons ? Fallait-il attendre que ces gens meurent pour enfin se mettre ensemble ? Il fallait se mettre ensemble dès Bunagana, lorsque la guerre était encore à la porte de notre pays », s'est-il interrogé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mac El Sambo s'interroge également sur la nécessité de cet accord face aux milliers de personnes affectées dans la partie Est du pays. Il conseille cependant de privilégier le dialogue avant de recourir aux armes.

« Nous n'attendons que la concrétisation de ce qu'ils ont signé. Nous attendons que la guerre s'arrête, que les armes se taisent une fois pour toutes », a-t-il conclu.