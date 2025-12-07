Congo-Kinshasa: Des victimes de la pollution de l'entreprise CDM bénéficient des consultations à Lubumbashi

Des personnes victimes de la pollution de l'environnement attribuée à l'entreprise minière CDM sont consultées, depuis mercredi 3 décembre, par les médecins de l'hôpital Sendwe à Lubumbashi.

L'objectif est de vérifier l'impact des produits toxiques auxquels elles ont été exposées lors de l'incident survenu sur le site de l'entreprise CDM.

Les consultations des malades se déroulent sur le site du quartier Kasapa, où est implantée l'entreprise à capitaux chinois Congo Dongfang Mining (CDM). Cette entreprise est pointée du doigt comme responsable de la pollution de l'environnement survenue il y a quelques semaines.

« D'autres personnes ne sont pas encore arrivées, nous poursuivons la sensibilisation. Tous ceux qui nous suivent et nous entendent doivent savoir que nous sommes non loin de la prison centrale de Kasapa, au niveau du terrain de basket. C'est là que se déroulent les consultations : on prélève le sang et on envoie les personnes à l'hôpital Sendwe pour faire l'échographie et d'autres examens », a expliqué Bupe Tshamala, cheffe du quartier Kasapa.

Au début du mois de novembre, un bassin de rétention des rejets miniers de l'entreprise CDM, situé au quartier Kasapa à Lubumbashi, a cédé, provoquant un déversement important d'eaux contenant de l'acide provenant de l'usine de cette entreprise. Cela a notamment entraîné la contamination de la rivière Lubumbashi, à l'origine de la mort de nombreuses espèces aquatiques.