Tunisie: Le président Saïed - L'équipe chargée du dossier de Gabès appelée à remettre son rapport final dans les quelques jours à venir

Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, samedi, au palais de Carthage, les membres de l'équipe chargée de trouver des solutions à la crise environnementale de Gabès.

Selon un communiqué, la réunion a été l'occasion de passer en revue une série de « solutions immédiates » permettant de mettre fin à cette catastrophe environnementale.

Dans ce contexte, le chef de l'Etat a tenu à souligner qu'il suit la situation de près et au quotidien, rendant hommage aux habitants de Gabès pour la conscience élevée et le patriotisme dont ils font preuve face à cette crise.

Il a également loué le travail qu'effectue encore les membres de l'équipe chargée du dossier environnemental de Gabès, mettant l'accent sur l'impératif de veiller à ce que les solutions proposées soient inscrites dans le cadre d'une vision stratégique et globale de la question environnementale en Tunisie.

Le président a, par ailleurs, rappelé que la crise environnementale que connaît la région de Gabès n'aurait pas été aussi grave s'il a été procédé à la maintenance et au renouvellement des équipements en temps opportun, pointant, dans ce contexte, des pratiques de corruption ainsi que des recrutements arbitraires et injustifiés selon "des considérations politiques".

Le président de la République a encore ajouté que l'intention était de faire passer sous silence la cession du groupe chimique tunisien (GCT) ainsi que de plusieurs autres établissements et entreprises publics, dénonçant à ce propos, l'opacité ayant entouré le déroulement de la procédure d'octroi des appels d'offres des marchés publics concernant cette entreprise publique.

Face à une crise environnementale certes alarmante, le président Saïed a réaffirmé l'engagement à mettre fin à cette situation, mettant l'accent sur le droit légitime du peuple tunisien à vivre dans un environnement propre et sain, épuré de toutes formes de pollution.

A cet égard, il a donné ses instructions afin d'apporter l'appui nécessaire aux membres de l'équipe chargée du dossier environnemental de Gabès afin celle-ci parvienne à finaliser la rédaction de son rapport final dans les quelques jours à venir et mettre en oeuvre les mesures permettant de trouver une solution à la crise environnementale à Gabès.

Pour venir à bout de cette mission, le chef de l'Etat a exhorté les Tunisiens à faire preuve de sens de responsabilité et à prévaloir l'intérêt supérieur de la patrie sur toute autre considération, réaffirmant l'engagement inflexible à barrer la route aux comploteurs et à oeuvrer sans relâche à ce que la Tunisie ne soit plus jamais « une proie facile » aux mains de qui que ce soit.