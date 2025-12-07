Congo-Kinshasa: Des enseignants de Rutshuru en colère contre les retenues salariales pour la mutuelle santé

Les enseignants des écoles publiques du territoire de Rutshuru au Nord-Kivu ont exprimé samedi 6 décembre leur indignation face à la retenue depuis plusieurs années de 5 000 francs congolais (environ 2,5 USD) comme contribution à la mutuelle de santé, alors que celle-ci n'est toujours pas opérationnelle.

De plus, cette retenue a été augmentée à 7 000 FC par mois récemment, ce qui suscite inquiétude et colère.

L'Intersyndical dénonce ce prélèvement sans contrepartie et exige l'installation immédiate de la mutuelle ou l'arrêt des retenues salariales. Le porte-parole Félix Gakiza explique :

« Nos camarades de Goma bénéficient de soins gratuits après cotisation de 5000 FC, mais à Rutshuru, malgré ce prélèvement, il n'y a pas d'accès aux soins gratuits. En juillet, 50 000 FC ont été ajoutés aux salaires des enseignants à Goma, alors qu'à Rutshuru, 2 000 FC supplémentaires ont été prélevés, portant la contribution totale à 7 000 FC par mois. Nous refusons de financer un système dont nous sommes exclus. »

En réponse, des sources nationales appellent les enseignants à la patience, soulignant que la mutuelle, déjà active à Goma, s'étend progressivement aux autres territoires.