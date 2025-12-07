Congo-Kinshasa: Opération « Pas d'école sans bancs » - 1500 pupitres remis au complexe Kiwele à Lubumbashi

Le Service national a remis 1 500 bancs-pupitres à treize écoles situées dans les bâtiments du complexe scolaire Kiwele à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le vendredi 5 décembre.

Ce complexe scolaire, l'un des plus anciens de la ville, date de l'époque coloniale. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'opération nationale « Pas d'écoles publiques et d'université sans bancs », lancée sur l'ensemble du territoire congolais.

Parmi les établissements bénéficiaires figurent l'Institut Uwezo, le Lycée Kiwele, l'Institut Moto, l'Institut des Beaux-Arts, l'Institut d'Education civique, l'Institut Bana Congo ainsi que les Ecoles primaires Kiwele 1, 2, 3 et 4, entre autres.

Selon le commandant du Service national, lieutenant-général Jean Pierre Kasongo Kabwik, ces bancs-pupitres produits dans les ateliers de son établissement à Lubumbashi ont été fabriqués par d'anciens délinquants, appelés Kulunas, jeunes désoeuvrés de Kinshasa et de Lubumbashi, qui ont été réorientés vers des métiers utiles à la nation. Il explique :

« Le chef de l'Etat avait décidé de relancer l'encadrement des jeunes désoeuvrés appelés Kuluna à Kinshasa, Vagabonds à Lubumbashi. Après un séjour d'encadrement civique et patriotique au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyama Kasese, ces jeunes ont été initiés aux métiers, parmi eux nous comptons des menuisiers, des ajusteurs, des conducteurs d'engins lourds et agricoles... Ce sont ces jeunes menuisiers formés à Kanyama Kasese qui ont fabriqué les bancs qui sont aujourd'hui mis à la disposition des écoles de la RDC. »

Cette initiative s'accompagne d'une formation de jeunes spécialisés en maçonnerie. À ce jour, plus d'une trentaine d'écoles construites par le service national sont opérationnelles dans les régions du Grand Kasaï et du Grand Katanga, contribuant ainsi à résoudre les problèmes de capacité d'accueil scolaire sur le territoire national.