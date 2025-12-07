Congo-Kinshasa: La MONUSCO et les FARDC renforcent leur riposte aux attaques CRP à Djugu

Depuis vendredi 5 décembre, les casques bleus de la MONUSCO soutiennent les Forces armées de la RDC (FARDC) contre les attaques des miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire (CRP) dans les localités de Bule, Kaa et Lodha, en territoire de Djugu (Ituri).

Des sources locales rapportent que samedi 6 décembre, ils ont riposté toute la journée aux tirs de cette milice pour protéger les civils, repoussant à au moins cinq reprises des assauts à Bayoo et près du site de déplacés de Lodha, sans victimes dans leurs rangs.

Deux militaires FARDC blessés lors des affrontements ont reçu les premiers soins à la base de Bayoo avant d'être évacués par hélicoptère vers Bunia grâce au soutien logistique de la MONUSCO. Une patrouille conjointe FARDC-MONUSCO a également repoussé un mouvement suspect de miliciens CRP près de Bule en fin de journée. Face à l'insécurité persistante, 29 humanitaires de deux agences des Nations unies se sont réfugiés à la base de Bayoo pour leur protection.

Les casques bleus ont intensifié leurs patrouilles autour des villages, des sites de déplacés de Sapalli et Tsukpa, utilisant des tirs de sommation pour décourager les attaques. Ces opérations visent à contenir la CRP, qui tend régulièrement des embuscades aux positions FARDC, protégeant ainsi les civils pris entre les deux camps.

Un calme précaire règne désormais dans la zone après des combats ayant fait au moins sept morts dans les rangs de la milice CRP et plusieurs blessés.