Sénégal: Gamou Pire - Un appel fort à la paix et à la cohésion sociale

7 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Pire — La cérémonie officielle du Gamou de Pire, tenue samedi dans la soirée, a été essentiellement marquée par un appel pressant à la paix et à la cohésion nationale du khalife Serigne Papa Abdou Cissé, en présence du ministre d'État Ahmadou Al Amine Lo, représentant le gouvernement à cette cet évènement religieux.

S'exprimant au nom du khalife de Pire, Serigne Khalifa Ababacar Cissé a insisté sur la nécessité de préserver l'unité nationale, rappelant que "sans cohésion, il ne peut y avoir de progrès".

Il a aussi exhorté les populations à renforcer la solidarité, notant que "souhaiter du bien à son prochain est un devoir".

Déplorant "un affaiblissement du sens de solidarité" au sein de la société sénégalaise, il a invité les citoyens à éviter "les propos qui divisent".

Le Khalife de Pire, Serigne Papa Abdou Cissé, a pour sa part exprimé sa reconnaissance au gouvernement et l'administration territoriale pour les efforts consentis pour la bonne organisation du Gamou.

Prenant la parole au nom du gouvernement, le ministre d'État à la présidence de la République Ahmadou Al Amine Lo a salué l'esprit d'unité ayant marqué le Gamou, qu'il considère comme l'expression d'un islam sénégalais fondé sur l'harmonie entre confréries.

Il a estimé que la présence de nombreux foyers religieux témoigne de "la continuité des valeurs héritées des anciens".

"Si nous ne sommes pas unis, nous demeurons vulnérables", a averti M. Lo, assurant que "les autorités mesurent leurs responsabilités et oeuvrent à transformer le Sénégal".

