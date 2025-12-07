Sénégal: Ligue 1 - Jaraaf et Linguère signent leur première victoire de la saison

Dakar — Le Jaraaf de Dakar et la Linguère de Saint-Louis ont décroché samedi leur première victoire de la saison, en matches avancés de la 6e journée de Ligue 1 sénégalaise.

Champion en titre, le Jaraaf s'est imposé 1-0 face à Teungueth FC au stade Léopold-Sédar-Senghor, grâce à un but d'Abdoulaye Waly inscrit à la 60e minute. Cette victoire permet au club de la Médina de lancer sa saison et de s'éloigner provisoirement de la zone rouge. Le Jaraaf occupe désormais la 11e place avec 6 points (-1).

Teungueth FC, qui n'a plus battu le Jaraaf depuis la saison 2020-2021, enregistre son premier revers de l'exercice.

À Thiès, la Linguère a réalisé une bonne opération en dominant Génération Foot 2-0. Les "Samba Linguère" signent ainsi leur premier succès de la saison, tandis que Génération Foot concède sa quatrième défaite, la deuxième consécutive.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La 6e journée se poursuit ce dimanche avec le derby AS Pikine-Guédiawaye FC, délocalisé au stade Léopold-Sédar-Senghor. Cette affiche historique, marquée par plus de 50 ans de rivalité entre les deux clubs de la banlieue dakaroise, reste l'un des chocs les plus intenses du championnat.

Pikine tentera de mettre fin à treize années sans victoire contre GFC, lanterne rouge, qui veut à la fois confirmer sa suprématie dans ce duel et quitter le bas du classement.

Le leader, l'Union sportive de Gorée, se déplace à Diourbel pour affronter SONACOS, avec l'ambition d'enchaîner une cinquième victoire d'affilée.

Résultats enregistrés :

Génération Foot - Linguère : 0-2

Jaraaf - Teungueth FC : 1-0

Suite du programme (dimanche) :

Stade de Mbour - Casa Sports

US Ouakam - Dakar Sacré-Coeur

SONACOS - US Gorée

AJEL - HLM