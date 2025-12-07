Sénégal: Louga - La gouverneure exhorte les ONG à plus de régularité dans la transmission de leurs rapports

Louga — La gouverneure de Louga, Ndèye Nguenar Mbodj, a appelé samedi les organisations non gouvernementales présentes dans sa circonscription administrative à penser à transmettre plus régulièrement leurs rapports, soulignant que cette démarche est essentielle pour renforcer la coordination de leurs interventions.

"Nous demandons aux ONG de transmettre de façon systématique leurs rapports trimestriels, ainsi que leur rapport annuel, afin d'améliorer la coordination de leurs interventions", a déclaré la cheffe de l'exécutif régional.

Ndèye Nguenar Mbodj s'exprimait en marge d'un atelier régional de renforcement de capacité d'ONG et d'organisations de la Société civile (OSC) consacré au cadre juridique de la lutte contre les flux financiers illicites.

Elle déploré un manque de communication entre les autorités administratives, les collectivités territoriales, les services techniques et les ONG qui "ne transmettent pas systématiquement leurs rapports ni les informations sur les activités menées sur le terrain".

Il s'agira, selon Mme Mbodji, d'éviter "la multiplication d'interventions similaires dans une même localité".

"Plusieurs ONG mènent parfois les mêmes projets au même endroit, ce qui crée des doublons. Le partage des plans permettra d'harmoniser les actions", a-t-elle martelé.

La gouverneure a ainsi annoncé la réactivation des comités départementaux et locaux de suivi des actions des ONG.

"Au niveau régional, ce cadre existe déjà mais ne se réunit qu'une fois par an", a-elle indiqué, ajoutant que des rencontres se tiendront désormais deux fois par an pour un meilleur suivi.