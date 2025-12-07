Cote d'Ivoire: Décès du Président Houphouët-Boigny - Le pays s'en souvient

7 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par FRANCK YEO

7 décembre 1993-7 décembre 2025, cela fait 32 ans que le père-fondateur de la Côte d'Ivoire moderne a quitté la terre des humains. Certes loin des yeux mais du coeur. En d'autres termes, les Ivoiriens s'en souviennent encore comme si c'était hier.

Porté à la tête du pays en 1960 après l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny, appelé affectueusement « le vieux » a pris tout son temps pour donner un visage et une âme à la Côte d'Ivoire moderne. Son charisme, son doigté et surtout sa clairvoyance ont fait de la Côte d'Ivoire, un pays envié de tous.

Epris de paix et de dialogue, il a toujours appelé les Ivoiriens à faire de la paix leur seconde religion. « La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement », déclarait le Bélier de Yamoussoukro. Autrement, il a toujours exhorté ses compatriotes à toujours privilégier le dialogue de la violence. « Le dialogue est l'arme des forts », disait-il, invitant les uns et les autres à toujours privilégier l'intérêt national que les intérêts personnels et égoïstes.

Il appartient donc, aux générations d'après Houphouët-Boigny de prendre à bras le corps tous ses conseils afin de donner une chance au vivre-ensemble et une paix durable en Côte d'Ivoire.

