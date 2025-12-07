Le ministre d'État, ministre de la Défense Tene Birahima Ouattara, par ailleurs, tête de liste des candidats Rhdp dans la commune d'Abobo, a exhorté le samedi 6 décembre 2025, au rond-point de la mairie d'Abobo, les militants de sa formation politique, à démontrer que le Rhdp est le plus grand parti politique en Côte d'Ivoire. Il a lancé cet appel à l'occasion de la célébration de la victoire du Président de la République Alassane Ouattara à présidentielle d'octobre 2025.

« Nous devons tout faire pour obtenir la majorité à l'assemblée nationale afin de permettre au Président de la République de continuer sans embage à mettre la Côte d'Ivoire sur les rails de la paix et de la stabilité », a-t-il insisté, tout en invitant les militants à être les directeurs de campagne des candidats Rhdp sur le terrain.

Il a également exprimé sa gratitude aux militants et aux sympathisants pour avoir permis au candidat du Rhdp de remporter la présidentielle. « Chères populations d'Abobo, je voudrais au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, dédier cette victoire à tous les Ivoiriens et plus particulièrement à tous les compatriotes qui ont depuis longtemps ont cru en la vision du Président Alassane Ouattara », a souligné Téné Birahima Ouattara.

Pour lui, cette victoire du Président Alassane Ouattara, est la victoire du développement, de la stabilité et surtout la victoire de la paix. « Il y'a quelques mois, en arrière dans le contexte électoral que nous avons connu, certains ont prédit l'apocalypse sur la Côte d'Ivoire. Cela a d'ailleurs suscité par moment beaucoup d'inquiétude auprès de nos populations. Nous avons oeuvré pour qu'un climat de quiétude et de cohésion, car car les Ivoiriens sont un peuple de paix. Les Ivoiriens sont très jaloux de cette paix retrouvée depuis 15 ans avec le président Alassane Ouattara », dit-il, remerciant les Ivoiriens pour leur grandeur d'esprit.

Aussi, a-t-il félicité les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme. « En célébrant la victoire du Président Alassane Ouattara, la reconnaissance et le devoir de mémoire nous recommandent d'avoir une pensée particulière pour tous nos disparus dont leur contribution a permis le développement du Rhdp. Nos pensées vont à l'endroit des Premiers ministres Amadou Gon Coulibaly, Hamed Bakayoko. Je n'oublie pas les militants et les militantes qui ont perdu la vie pour leur conviction », a déclaré le ministre d'État.