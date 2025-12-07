Congo-Kinshasa: Au moins 55 000 élèves déscolarisés à cause de l'insécurité au Grand Nord-Kivu (Parlement d'enfants)

Au moins 55 000 élèves de 88 écoles, ont été affectés par l'insécurité dans plusieurs zones de santé depuis novembre de l'année 2024 dans le Grand Nord-Kivu. Ces chiffres ont été révélés samedi 6 décembre à Beni par le parlement d'enfants du Grand Nord-Kivu, lors d'une formation sur la protection de l'enfant, le plaidoyer et la communication en matière de protection de l'enfant.

Ruth Sabuni, cheffe intérimaire du bureau provincial du genre, famille et enfant, a appelé à une mobilisation des autorités pour améliorer les conditions d'études, soulignant que près de 18 000 filles sont parmi les enfants touchés.

Elle a salué le courage des enfants qui militent pour leurs camarades déplacés privés d'accès à l'école. Elle a mentionné que certains projets, comme STAR-RDC, intègrent la réhabilitation des infrastructures scolaires.

Mme Sabubi appelle à faire de la réhabilitation et de la construction des écoles une priorité, exhortant les autorités locales à fournir les espaces nécessaires pour ces constructions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a lancé un cri de détresse pour la récupération du droit à l'éducation, un droit fondamental des enfants.

« Que les autorités gouvernementales ou les responsables de ce projet voient comment ils vont réhabiliter certaines écoles, voire en construire de nouvelles. Ainsi, nous demandons aux autorités locales de mettre à disposition des espaces pour la construction de ces écoles, afin de permettre la récupération de ces enfants qui souffrent et qui ne bénéficient pas de leur droit fondamental à l'éducation. »

Les zones les plus touchées par la destruction ou l'occupation des écoles sont Kalunguta, Kamango, Mabalako, Mutwanga, Oicha, l'axe Butembo-Mangurejipa et Beni.