Congo-Kinshasa: Crash d'un hélicoptère à Fizi - 1 mort et 4 rescapés expatriés

Quatre personnes ont survécu au crash d'un hélicoptère survenu vendredi 5 décembre dans les eaux du lac Tanganyika, près de Yungu, en territoire de Fizi (Sud-Kivu). Samy Kalonji Badibanga, administrateur du territoire, rapporte qu'un corps sans vie et quatre rescapés, tous expatriés, ont été récupérés par des pêcheurs.

L'hélicoptère, en provenance d'Uvira au Sud-Kivu, se dirigeait vers Kalemie dans la province du Tanganyika. Yungu est situé à 145 km du chef-lieu de Fizi, dans le groupement Babungwe sud du secteur de Ngandja.

L'administrateur déplore la désinformation sur les réseaux sociaux affirmant que l'appareil aurait été abattu par les rebelles de la coalition AFC-M23, qualifiant ces rumeurs de « fausses informations » :

« Mais nous ne pouvons pas tolérer que les gens viennent mentir, qu'ils apportent de fausses informations, des fake news, pour créer une diversion et troubler la quiétude de la paisible population. Dire que cet avion a été abattu par le M23, c'est faux et archifaux. »

L'armée, contactée ce dimanche 7 décembre pour sa version, promet une réaction prochaine.

Ce crash survient un an et demi après un atterrissage d'urgence d'un hélicoptère du PAM à Mabula, près de Kalehe au Sud-Kivu, où aucun blessé ni décès n'avaient été enregistrés. Cet appareil et ses sept occupants avaient été secourus et conduits à Goma.