Togo: Angèle Prudence Eyou sacrée Miss Togo 2026

La grande finale de Miss Togo s'est tenue dans la nuit de samedi à dimanche et a consacré Angèle Prudence Eyou, 21 ans, étudiante en troisième année de contrôle-audit. Originaire de la région des Plateaux, la jeune femme a su convaincre le jury et le public face aux 18 autres candidates en lice.

Des parades en tenue traditionnelle à la redoutée "tenue de vérité", Angèle Prudence Eyou a affiché une aisance remarquable. Elle a choisi de présenter l'Atikpè, danse emblématique du peuple Adja, rappelant son attachement à la culture togolaise.

Lors de l'épreuve d'interview, elle s'est distinguée avec une réflexion sur l'intelligence artificielle et

Miss Togo souhaite porter un projet centré sur l'insertion et l'autonomisation des jeunes filles, notamment à travers des formations pratiques, des appuis financiers et du matériel de travail.

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Isaac Tchiakpé, a salué une élection « unanimement acceptée », estimant que ce sacre illustre une fois encore la richesse culturelle du Togo, chère au président du Conseil, Faure Gnassingbé.

Angèle Prudence Eyou succède à Nadiratou Afolabi.