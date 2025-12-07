Togo: Angèle Prudence Eyou sacrée Miss Togo 2026

7 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

La grande finale de Miss Togo s'est tenue dans la nuit de samedi à dimanche et a consacré Angèle Prudence Eyou, 21 ans, étudiante en troisième année de contrôle-audit. Originaire de la région des Plateaux, la jeune femme a su convaincre le jury et le public face aux 18 autres candidates en lice.

Des parades en tenue traditionnelle à la redoutée "tenue de vérité", Angèle Prudence Eyou a affiché une aisance remarquable. Elle a choisi de présenter l'Atikpè, danse emblématique du peuple Adja, rappelant son attachement à la culture togolaise.

Lors de l'épreuve d'interview, elle s'est distinguée avec une réflexion sur l'intelligence artificielle et

Miss Togo souhaite porter un projet centré sur l'insertion et l'autonomisation des jeunes filles, notamment à travers des formations pratiques, des appuis financiers et du matériel de travail.

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Isaac Tchiakpé, a salué une élection « unanimement acceptée », estimant que ce sacre illustre une fois encore la richesse culturelle du Togo, chère au président du Conseil, Faure Gnassingbé.

Angèle Prudence Eyou succède à Nadiratou Afolabi.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.