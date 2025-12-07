Afrique: Deuxième édition du Marathon international de la Taanjiama - Les Ghanéens dominent la compétition

La deuxième édition du Marathon international de la Taanjiama s'est tenue du 4 au 6 décembre 2025 à Fada N'Gourma. À l'issue des différentes épreuves, les athlètes ghanéens ont imposé leur suprématie, raflant les premières places du semi-marathon de 21 km, aussi bien chez les hommes que chez les dames.

Organisée par le Cercle de réflexion et d'action du Gulmu (Cercle Tin Fii), la deuxième édition du Marathon international de la Taanjiama (MIT) s'est tenue du 4 au 6 décembre 2025, à Fada N'Gourma. Elle a mobilisé environ 1 500 athlètes, venus du Burkina Faso et de plusieurs pays d'Afrique. L'ambiance, mêlant sport, culture et promotion des produits locaux, a donné à l'événement un éclat particulier.

Chez les hommes, le Ghanéen David Nakoussi a décroché la Taanjiama d'or en bouclant les 21 km en 1h04mn16s, un temps qui témoigne de sa montée en puissance. En effet, troisième lors de la première édition, l'athlète des Black Stars a pris sa revanche avec brio. Il a devancé le Kenyan Ragui N'Ganga Kevin, auteur d'un chrono de 1h04mn54s, et son compatriote Prosper Koamson, arrivé troisième à seulement deux secondes du Kenyan.

La course féminine, disputée simultanément sur le même circuit, a été dominée sans partage par les Ghanéennes. Mariama Aïdoo s'est imposée en 1h18mn01s. Elle est talonnée par sa compatriote Judy Cherotich qui a mis 1h18mn02s . Anaaba Portia, également du Ghana, complète le podium.

Premier Burkinabè à franchir la ligne d'arrivée, Fidèle Tankoano termine à la 7e place, derrière les Nigériens Abdoul Kader Souleymane (5e) et Saidou Mahamane (6e). Sur le circuit de 5 km réservé aux jeunes de moins de 18 ans, les Burkinabè ont brillé : Mindipa Ouoba s'est imposé chez les garçons, Noélie Simbeogo l'a emporté chez les filles.

Deux millions F CFA pour la Taanjiama d'or

Après la compétition, place aux distinctions. Les trois premiers de chaque catégorie ont reçu des trophées, des médailles et des enveloppes financières. Le vainqueur du 21 km, David Nakoussi, est reparti avec 2 millions F CFA. Le 2e et le 3e ont reçu respectivement 1 million et 700 000. Chez les dames, Mariama Aïdoo a empoché 1 million F CFA, la 2e place est dotée d'une enveloppe de 700 000 et la 3e, 600 000.

Dans la catégorie des moins de 18 ans, les récompenses s'échelonnent entre 100 000 pour le premier, 50 000 pour le deuxième et 10 000 pour le troisième. Un prix spécial AES a distingué le Nigérien Abdoul Kader Souleymane et la Burkinabè Marceline Bayili, chacun recevant 200 000. Marceline Bayili, première Burkinabè chez les dames, et Fidèle Tankoano, premier Burkinabè chez les hommes (7e au général), ont également été gratifiés de 200 000, chacun.

Durant trois jours, la cité de Yendabili a vibré au rythme des épreuves sportives, d'expositions-ventes de produits locaux et d'animations culturelles. Le président du Cercle Tin Fii, Dr Lamourdia Thiombiano, a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de l'événement et a félicité les athlètes pour leur engagement. Invité d'honneur, le champion du monde de triple saut Hugues Fabrice Zango a salué les performances « exceptionnelles » enregistrées et encouragé les jeunes à persévérer pour atteindre le haut niveau.

Placée sous le thème : « Sport et culture pour un Gulmu résilient », le MIT s'est déroulé en présence d'une forte délégation gouvernementale et de représentants de l'Assemblée législative de Transition (ALT).