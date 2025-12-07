Burkina Faso: Musique - Rose Bationo en concert-anniversaire ce dimanche 7 décembre

La chantre Rose Bationo celebre ses 20 ans de carrière musicale par un grand concert-anniversaire ce dimanche 7 décembre 2025 à la salle des banquets de Ouaga 2000.

Grande figure de la musique chrétienne au Burkina Faso et en Afrique, Rose Bationo fête ce dimanche 07 décembre 2025 ses 20 ans de carriere à la salle des banquets de Ouaga 2000. Selon le président du comité d'organisation,Jean-Baptiste Nacanabo, la chantre a, depuis deux décennies, consacré sa voix, son énergie et son ministère au service de la louange, de l'adoration et des autres.

Ce concert permettra de revisiter son parcours, ses rencontres, ses combats spirituels et humains. A l'affiche sont annoncés Koné Fontaly de la Côte d'Ivoire, Pasteur Abitor Makafui du Togo, Ella Nikiema, Sadia Bureau, Serge Betsaleel, Pauline Ilboudo, Albert Tiendrebeogo.

Au-delà de l'aspect musical, Rose Bationo entend mettre en lumière son engagement social à travers le Fonds d'Assistance Missionnaire en Afrique (FAMA), créé en 2007 avec son époux. Ce fonds accompagne les pasteurs et missionnaires en difficulté, en particulier dans les régions touchées par l'insécurité.Depuis 2005, elle sillonne des villes, des villages et des zones reculées pour annoncer l'Évangile, soutenir les missionnaires et apporter un message d'espoir.

Le FAMA est également à l'origine du Festival International de la Musique et de la Solidarité Chrétienne de Ouagadougou (FIMSCO), devenu une référence dans le paysage gospel burkinabè. Affectueusement appelée "Maman Rose", Rose Bationo est reconnue pour sa voix empreinte de profondeur spirituelle et sa capacité à toucher les coeurs.