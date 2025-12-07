Sénégal: Dix ans d'existence - CADEO redéfinit la relation employeur-salarié

7 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane GOUDIABY

Pour célébrer ses dix ans, CADEO, pionnier de la digitalisation des avantages sociaux au Sénégal, a organisé un panel de réflexion sur le thème : « Le rôle des avantages sociaux dans la performance des entreprises : quelle évolution de la relation employeur-salarié au Sénégal ? » L'événement a rassemblé partenaires, bénéficiaires et acteurs du monde RH, mettant en avant les enjeux économiques et managériaux au coeur des entreprises sénégalaises.

Intervenant à cette occasion, Mamadou Diagne, conseiller spécial de la directrice de CADEO, a insisté sur l'importance des avantages sociaux : « À travers ces dix ans, nous voulons revenir sur la relation entre employeurs et employés. Pour qu'une entreprise progresse, il faut valoriser ses collaborateurs. C'est une relation gagnant-gagnant. » Il a également rappelé l'ampleur du réseau de l'entreprise : plus de 300 partenaires et des milliers de bénéficiaires accompagnés depuis une décennie.

CADEO facilite le lien entre magasins et salariés grâce à des solutions innovantes, notamment les chèques cadeaux, permettant aux employés d'accéder facilement à des produits essentiels tout en réalisant des économies. « Nous avons voulu simplifier et innover pour rapprocher les bénéficiaires des partenaires », explique Mamadou Diagne.

Selon lui, les avantages sociaux influencent directement la performance : soutien à la maternité, paniers bébé, restauration sur place, facilités d'habillement... autant de mesures qui améliorent le bien-être quotidien et optimisent le travail. Avec cette célébration, CADEO réaffirme son ambition : placer le bien-être des salariés au coeur de la performance des entreprises sénégalaises.

