Togo: Angèle Prudence EYOU est la plus belle de toutes !

7 Décembre 2025
Télégramme228 (Lomé)

Elle est sacrée Miss Togo 2026. Son nom c'est Angèle Prudence EYOU. C'est le verdict final de la soirée de la finale de l'élection miss Togo de la nuit du Samedi 06 au Dimanche 07 Décembre 2025.

En effet, au cours de cette cérémonie riche en couleurs, Angèle Prudence EYOU, candidate n°08, a fait tomber le suspense. Elle a été proclamée par le jury comme étant la plus belle fille du Togo, succédant ainsi à Nadiratou Afolabi, lauréate de l'édition précédente.

Elle n'est pas que dotée d'une beauté plastique mais également elle en a dans la tête. Âgée de 21 ans et actuellement étudiante en troisième année de Comptabilité, Angèle Prudence EYOU est originaire de la région des Plateaux. Cette dernière se veut très engagée et a fait sentir cet engagement de par ses propos avant la proclamation des résultats : « Je veux être une Miss proche de mon peuple et utile à la jeunesse ». Des mots qui ont resonné fort.

On peut noter que l'élection n'a pas été du tout facile et que le jury a eu du travail, en témoigne la prestance des autres concurrentes, aussi bien engagées que l'élue de la soirée.

Enfin de compte, retrouve-t-on sur les autres marches du podium final, Epiphanie TENO (n°18) - Première Dauphine, Latré LAWSON (n°14) - Deuxième Dauphine, Fleur ASSOGBA (n°05) - Troisième Dauphine, et Djamila SALE (n°16) - Quatrième Dauphine.

Pour une nouvelle soirée, ce rendez-vous culturel a encore tenu en haleine les Togolais au vu du large public qui a suivi en direct l'évènement. C'es bien la preuve de ce que les Togolais sont toujours regardant sur celle qui doit être leur reflet in et out of Togo durant les 12 mois qui viennent.

Bon mandat à l'heureuse élu, et well done une fois encore pour le comité Miss Togo dirigé par le président Gaspard Baka et ses nombreux partenaires dont le principal est Moov Africa Togo.

