Togo: Un nouveau marché pour relancer l'économie locale

7 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Le marché de Togoville, dans la préfecture de Vo (45km de Lomé), a rouvert dimanche après deux mois de travaux qui ont transformé ce lieu d'échanges en un véritable pôle commercial modernisé.

La rénovation a été rendue possible grâce à l'appui financier de la Coopération allemande (GIZ), partenaire clé du développement local au Togo.

Les travaux ont permis d'agrandir les espaces de vente.

Fini les étals improvisés et les zones surchargées : le marché rénové offre désormais un cadre de travail plus agréable, propice à la fluidité des échanges et à l'essor des activités marchandes.

Pour les commerçants de Togoville, cette ouverture marque un changement concret dans leur quotidien. Le marché devient un lieu plus structuré, mieux organisé et plus attractif pour les clients de toute la région.

Au-delà de l'aspect commercial, ce chantier renforce l'attractivité économique de la commune. Un marché modernisé, c'est un moteur de croissance locale, un espace qui stimule la circulation des biens, des revenus et des opportunités.

Ce projet s'inscrit dans la mise en oeuvre du Plan de Développement Communal (PDC), feuille de route stratégique qui accompagne la transformation progressive de Togoville.

La rénovation témoigne aussi de la détermination des autorités locales à améliorer le cadre de vie des populations en investissant dans des infrastructures durables et fonctionnelles.

