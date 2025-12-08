Afrique: CAN 2025 - Tour d'horizon des neufs stades marocains présentés par la CAF

Dakar — A quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 au Maroc, la CAF a présenté les neuf stades marocains qui accueilleront les matchs de la compétition, répartis dans cinq villes, chacun reflétant l'identité locale, l'histoire et une architecture moderne.

Avec ses stades rénovés, ses nouveaux complexes sportifs iconiques, le Maroc entend proposer une édition de référence, la première organisée dans le royaume depuis 1988.

Le tenue à Tanger des matchs du Sénégal, l'un des favoris de la compétition, place la ville du nord au coeur des enjeux sportifs de cette CAN 2025.

Tanger : quartier général du Sénégal pour la CAN

Le Grand Stade de Tanger - Ibn Battuta, situé dans le quartier Boukhalef, à l'entrée de la "ville blanche", dispose de 68 000 places et sera l'un des sites les plus exposés de cette CAN. Déjà habitué aux grandes affiches internationales, il accueillera tout le premier tour du Sénégal (groupe D), champion d'Afrique 2022.

Le Sénégal y disputera ses matchs, successivement le 23 décembre contre le Botswana, le 27 décembre contre la RD Congo et le 30 décembre contre le Bénin.

L'enceinte accueillera également trois matchs à élimination directe particulièrement attendus : le match de 8e de finale entre le 1er du groupe D contre l'un des 3e des groupe B/E/F, le 3 janvier. Un match de quart de finale (9 janvier) et une demi-finale (14 janvier).

Des rencontres décisives qui pourraient voir les Lions du Sénégal prolonger leur aventure sur la même pelouse où ils auront disputé toute leur phase de groupes, un avantage rare dans la compétition.

Rabat : épicentre du tournoi

Le Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, situé dans le quartier Hay Riad à seulement sept kilomètres du centre de Rabat, dispose de 68 000 places.

Reconstruit sur le site du stade originel de 1983, il allie modernité et héritage architectural.

Inauguré le 4 septembre 2025, il a déjà servi à plusieurs rendez-vous d'envergure, dont la Coupe du monde des clubs 2022 et la CAN U23 2023.

Il accueillera le match d'ouverture Maroc - Comores le 21 décembre. Il abritera le match Maroc - Mali (26 décembre, groupe A), Maroc-Zambie (29 décembre), avant d'enchaîner des huitièmes, quart, et demi-finale et finale le 18 janvier.

Le Stade annexe olympique, intégré au complexe Moulay Abdellah peut accueillir 21 000 spectateurs. Il recevra les matchs de poules Tunisie - Ouganda le 23 décembre, Bénin - Botswana le 27 décembre et Tanzanie - Tunisie le 30 décembre.

Le Complexe Moulay El Hassan, situé dans le quartier Souissi à Rabat, accueillera les rencontres de poules Algérie - Soudan le 24 décembre, Algérie - Burkina Faso le 28 décembre et Guinée équatoriale - Algérie le 31 décembre, ainsi qu'un match de huitième de finale. Elle a une capacité d'accueil de 22 000 places.

Le Stade El Barid, situé dans le quartier Agdal à Rabat et comptant 18 000 places, abritera RD Congo - Bénin le 23 décembre, Ouganda - Tanzanie le 27 décembre, Botswana - RD Congo le 30 décembre et un huitième de finale le 4 janvier.

Casablanca : le "Donor" en mode CAN

Le Stade Mohammed V, situé dans le quartier Maârif à Casablanca, dispose de 67 000 places et est surnommé "le temple du football casablancais". Il accueillera huit rencontres : Mali - Zambie le 22 décembre, Zambie - Comores le 26 décembre, Comores - Mali le 29 décembre, Burkina Faso - Guinée équatoriale le 24 décembre, Guinée équatoriale - Soudan le 28 décembre, Soudan - Burkina Faso, un match de huitième de finale et le match pour la troisième place.

Agadir, Fès et Marrakech : trois pôles structurants

Le Grand Stade d'Agadir, situé dans le quartier Inezgane à Agadir et inauguré en 2013, peut accueillir 45 480 spectateurs. Il recevra notamment les matchs de poules Égypte - Zimbabwe le 22 décembre, Cameroun - Gabon le 24 décembre, Égypte - Afrique du Sud le 26 décembre, Gabon - Mozambique le 28 décembre, Angola - Égypte le 29 décembre, Mozambique - Cameroun le 31 décembre, ainsi qu'une rencontre de huitième de finale le 5 janvier et un quart de finale le 10 janvier.

Le Complexe Sportif de Fès, situé dans le quartier Ville Nouvelle à Fès, offre 45 000 places et accueillera l'intégralité des matchs du groupe C : Nigeria - Tanzanie le 23 décembre, Nigeria - Tunisie le 27 décembre, Ouganda - Nigeria le 29 décembre, et un huitième de finale le 5 janvier.

Le Grand Stade de Marrakech, installé dans le quartier Agdal à Marrakech, peut recevoir 45 240 spectateurs. Il abritera les matchs Afrique du Sud - Angola le 22 décembre, Côte d'Ivoire - Mozambique le 24 décembre, Angola - Zimbabwe le 26 décembre, Côte d'Ivoire - Cameroun le 28 décembre, Zimbabwe - Afrique du Sud le 29 décembre, Gabon - Côte d'Ivoire le 31 décembre, un huitième de finale le 6 janvier et un quart de finale le 10 janvier.