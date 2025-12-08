Congo-Kinshasa: Une pluie diluvienne provoque inondations et érosions à Kinshasa

Une pluie diluvienne s'est abattue, ce dimanche 7 décembre, sur la ville de Kinshasa, plongeant plusieurs communes dans le désarroi. Les dégâts matériels sont considérables et les habitants appellent les autorités à agir rapidement pour améliorer l'assainissement urbain.

Communes de Barumbu, Kinshasa et Lingwala

De nombreuses maisons ont été inondées, paralysant la vie quotidienne des familles. Les principales voies d'accès, telles que Kabambare, Croix-Rouge, Kabinda, Huileries, Nyangwe, ex-Flambeau et ex-Bokassa, sont restées sous les eaux pendant plusieurs heures. Les habitants, interrogés par Radio Okapi, exhortent le gouverneur Daniel Bumba à accélérer les travaux d'assainissement.

Limete : quartiers transformés en rivières

La bourgmestre de Limete, Alamba Feza, rapporte des inondations dans plusieurs quartiers. De nombreux biens ménagers ont été endommagés. Certaines avenues se sont transformées en véritables cours d'eau, emportant même les tables des vendeurs des marchés pirates.

Alamba Feza dénonce le manque de moyens pour curer les cours d'eau et condamne les constructions anarchiques sur les lits des rivières.

Selembao et Mont Ngafula : érosions inquiétantes

À Selembao, les érosions progressent sur l'avenue Kutupanzu (quartier Badiadingi), l'avenue Parlement (quartier Camping), ainsi que dans les quartiers Mbala et Kimbembe.

Plusieurs maisons ont été englouties et des avenues endommagées.

À Mont Ngafula, les quartiers Mazamba, Mama Yemo et Kimbondo sont également touchés par des érosions. Deux ravins sur la route de Kimwenza compliquent davantage la situation, les travaux antérieurs ayant été emportés par les dernières pluies.

Le bourgmestre de Mont Ngafula, Celestin Lumbu, affirme que des ingénieurs se rendent sur les sites affectés pour réaliser des études en vue de relancer les travaux. Selon lui, la pluie a sapé les efforts du Salongo intensif mené samedi, ramenant une grande quantité d'immondices dans les caniveaux.

Cette pluie diluvienne met en lumière les défis persistants de Kinshasa face aux infrastructures insuffisantes, aux constructions anarchiques et au manque de moyens pour l'assainissement. Les habitants espèrent des mesures urgentes pour atténuer le cycle de ces catastrophes.