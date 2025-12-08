Congo-Kinshasa: LINAFOOT/Illico Cash I - Mazembe écrase l'US Panda, l'AS V. Club tenu en échec

Le championnat national de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), Illico Cash I, a offert ce dimanche 7 décembre deux affiches marquantes dans ses poules A et B.

Dans le groupe A, le Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi a confirmé sa suprématie. Il a infligé une lourde défaite à l'US Panda de Likasi, sur le score sans appel de 6-0.

Grâce à ce succès, les Corbeaux de Lubumbashi consolident leur place de leader du groupe A avec 23 points.

L'US Panda, en revanche, reste englué dans les bas-fonds du classement avec seulement 6 points.

Dans le groupe B, l'AS V. Club a été freiné par le FC Céleste. À Kinshasa, l'AS V. Club n'a pas réussi à faire la différence face au FC Céleste. La rencontre s'est soldée par un score nul et vierge (0-0). Ce résultat maintient le suspense dans le groupe B, où chaque point compte dans la course au sommet.

Bilan de la journée:

Mazembe : victoire éclatante, leader incontesté du groupe A.

US Panda : défaite lourde, bas du classement.

AS V. Club : match nul, frein dans sa progression.

FC Céleste : performance solide, un point précieux arraché à Kinshasa.