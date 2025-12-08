Congo-Kinshasa: LINAFOOT/Illico Cash I - Mazembe écrase l'US Panda, l'AS V. Club tenu en échec

7 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le championnat national de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), Illico Cash I, a offert ce dimanche 7 décembre deux affiches marquantes dans ses poules A et B.

Dans le groupe A, le Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi a confirmé sa suprématie. Il a infligé une lourde défaite à l'US Panda de Likasi, sur le score sans appel de 6-0.

Grâce à ce succès, les Corbeaux de Lubumbashi consolident leur place de leader du groupe A avec 23 points.

L'US Panda, en revanche, reste englué dans les bas-fonds du classement avec seulement 6 points.

Dans le groupe B, l'AS V. Club a été freiné par le FC Céleste. À Kinshasa, l'AS V. Club n'a pas réussi à faire la différence face au FC Céleste. La rencontre s'est soldée par un score nul et vierge (0-0). Ce résultat maintient le suspense dans le groupe B, où chaque point compte dans la course au sommet.

Bilan de la journée:

Mazembe : victoire éclatante, leader incontesté du groupe A.

US Panda : défaite lourde, bas du classement.

AS V. Club : match nul, frein dans sa progression.

FC Céleste : performance solide, un point précieux arraché à Kinshasa.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.