La phase finale de la Coupe du Monde de football 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, s'annonce palpitante pour les sélections africaines. Le tirage au sort a révélé les prochains adversaires, et en cas de qualification, la RDC sera logée dans le groupe K aux côtés du Portugal, de l'Ouzbékistan et de la Colombie.

Le coach Baylon Kabongolo livre son analyse sur ce tirage et sur les perspectives des équipes africaines dont la RDC.

Il met en avant plusieurs points clés qui permettent de comprendre pourquoi la sélection congolaise peut espérer rivaliser avec ses adversaires du groupe K :

Une dynamique positive : La sélection congolaise bénéficie d'un groupe stable, renforcé par l'arrivée de binationaux motivés à marquer l'histoire.

Motivation individuelle : Chaque joueur rêve de participer à une Coupe du Monde, pour sa carrière et pour l'honneur national.

Expérience européenne : La majorité des joueurs évoluent dans des championnats européens, bénéficiant d'une formation technique et physique solide.

La tactique comme clé : Selon Kabongolo, l'aspect tactique sera déterminant pour rivaliser avec des équipes comme le Portugal.

Nouveaux cadres : Des talents émergents comme Balikwisha pourraient devenir des piliers lors de la CAN et au Mondial.

Les ambitions africaines

Pour Baylon Kabongolo, les équipes africaines peuvent faire une bonne prestation avec une bonne préparation :

Un comportement exemplaire : Les sélections africaines devront se présenter avec discipline et ambition pour représenter le continent.

Préparation progressive : Avant la Coupe du Monde, la CAN servira de laboratoire tactique et mental.

Anticipation des adversaires : Les entraîneurs expérimentés commencent déjà à étudier les forces des équipes d'autres continents pour mieux préparer leurs joueurs.

Les défis des sélections africaines

Joueurs en Europe : La majorité des internationaux africains évoluent dans des clubs européens, parfois comme titulaires, parfois comme réservistes.

Plan de jeu décisif : Au-delà des qualités individuelles, c'est la stratégie match par match qui fera la différence.

Exemples inspirants : Le Maroc, demi-finaliste en 2022, a montré qu'une équipe africaine pouvait rivaliser au plus haut niveau.

Perspectives et espoirs

L'entraineur Kabongolo rappelle que le football n'est pas une science exacte, mais qu'il évolue grâce à la science et à la préparation. Avec un encadrement technique solide et une mentalité conquérante, rien n'empêche une équipe africaine d'atteindre la finale, voire de remporter la compétition.

Il conclut en insistant sur l'importance de la CAN comme étape préparatoire et sur la nécessité de booster le moral des joueurs pour aborder la Coupe du Monde avec confiance.

Pour atteindre cette phase finale de la Coupe du Monde 2026, les Léopards de la RDC devront d'abord remporter la finale des barrages contre le vainqueur du duel Jamaïque - Nouvelle-Calédonie. Une rencontre décisive qui déterminera si la RDC participera à la plus prestigieuse compétition mondiale de football.