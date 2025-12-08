Togo: Gomado et sympathisants ont fait du Tovia !

Entre Tovia, après le dur labeur, on remercie Dieu, on danse, on chante, on mange, on boit... C'est ce que le ministre-Maire Joseph Koamy Gbloekpo Gomado et les militants et sympathisants de son mouvement "TOVIA" ont fait ce week-end.

Trois lieux ont retenu l'attention ; une prière musulmane le Vendredi à Agoè, une messe catholique dimanche matin à la paroisse Marie Reine du monde de Bè, pour finir avec réjouissance et partage entre frères et soeurs à la plage en face de l'ancien hôtel de la Paix.

C'est donc là le programme exécuté à la perfection et très suivi par les Tovia rassemblés autour de leur coordonnateur national. Objectif, c'est de remercier Dieu pour ses hauts faits et le score réalisé par ce groupe d'indépendants (un creuset d'anciens militants de partis de l'opposition radicale, en rupture de banc avec leurs anciens collègues de lutte), qui, plusieurs mois ou semaines avant les élections municipales du 17 Juillet 2025, personne n'attendait. Mais aussi, il était question de renforcer les liens entre militants et autour des responsables pour la suite de la lutte aussi bien politique que sociale tracée par ce mouvement en pleine implantation.

A la plage, l'élu local, Maire de Golfe 1, mais aussi ministre du premier gouvernement de la 5ème République, M. Gomado, a salué dans un premier temps la discipline, la patience et l'écoute dont les militants ont fait montre durant le processus électoral et qu'ils continuent d'observer malgré les nombreuses critiques, diffamation et dénigrements ici et là. Retraçant les grandes lignes de ce mouvement, il est revenu sur l'obligeance de tous les Togolais, de tourner dos à la violence, et que lorsqu'un problème se pose de se mettre ensemble pour trouver une solution pérenne et qui pourra aider au développement du pays.

Il reste sûr d'une chose, c'est qu'il faudra aux Tovia de "demeurer disciplinés pour que les autres nous rejoignent dans ce que nous faisons. La discipline et le respect du mot d'ordre est le soubassement de notre politique. Jamais la violence parmi nous. Quand il y a problème on s'assoit et on dit ce qui ne va pas et on travaille pour le corriger", a-t-il prescrit.

Des chants et danses ainsi que du mangé et de la boisson ont coulé à flot au cours de ces réjouissances entre militants Tovia à la plage de Lomé. La suite de cette lutte pour une gouvernance locale plus salutaire et bénéfique et entièrement dédiée aux populations, les Tovia est sont repartis très convaincus et ont rassuré de leur plein soutien à leurs leaders actuels.

Pour rappel, lors des élections municipales du mois de Juillet dernier, le regroupement d'indépendants, TOVIA a réalisée une percée, remportant 24 sièges de conseillers, ce qui lui a permis de pointer même au dessus de certains partis politiques pourtant anciens sur l'échiquier politique togolais.