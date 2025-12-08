Madagascar: Colonel Michaël Randrianirina - 28 transformateurs de 5 milliards Ar. pour la Jirama

Face à la persistance du délestage, qui plonge une grande partie de la population malgache dans l'incertitude, les autorités de la Refondation multiplient les efforts pour trouver des solutions afin d'atténuer cette crise.

Deux événements en une journée

Samedi dernier, le président de la Refondation, Michaël Randrianirina, accompagné du Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo, lors des deux descentes effectuées dans la capitale. Dans la matinée, la Jirama d'Antanetibe a reçu la livraison de 28 transformateurs électriques d'une valeur de 5 milliards d'ariary, dans le cadre d'un programme visant à moderniser l'infrastructure énergétique du pays.

Ce geste, réalisé par des opérateurs privés malgaches, répond à l'urgence des fréquentes coupures de courant qui affectent les populations. Le président a souligné l'importance de ces équipements pour améliorer l'approvisionnement en électricité et a donné des instructions strictes pour accélérer les travaux, notamment à Ihosy, où des groupes électrogènes attendent d'être déployés. La gestion des stations d'eau à Morondava, en attente de finalisation, a également été évoquée comme un point d'irritation.

370 panneaux solaires

L'après-midi, la délégation s'est rendue à l'Université d'Antananarivo, où un lot de 370 panneaux solaires (590W), 40 onduleurs et 60 batteries a été remis pour soutenir l'approvisionnement en énergie des établissements universitaires. Cette initiative vise à couvrir environ 85 % des besoins énergétiques de l'université et à pallier les interruptions de courant qui perturbent les activités académiques. Des équipements supplémentaires, dont des ampoules LED, des caméras de surveillance et des ordinateurs, ont également été fournis. Ces mesures marquent une avancée majeure dans la transition énergétique du pays, avec une priorité donnée aux énergies renouvelables.

Autonomie énergétique

Ce projet ne se limite pas à la capitale, mais s'étend à toutes les universités de Madagascar. Le président a souligné que ces actions visent un développement durable et une autonomie énergétique à long terme. Le gouvernement continue cette dynamique, notamment avec l'installation de panneaux solaires à la Présidence d'Iavoloha. Ces initiatives s'inscrivent dans une politique globale de lutte contre les coupures d'électricité et de réduction de la dépendance aux énergies fossiles. En somme, elles symbolisent un tournant pour Madagascar, visant à moderniser les infrastructures et améliorer la qualité de vie à travers les énergies renouvelables.