Les relations d'amitié et de coopération entre la Russie et Madagascar, éprouvées par le temps, ont continué à se développer avec succès en 2025, malgré la situation géopolitique difficile et un changement de pouvoir à Madagascar.

Les rencontres de l'Ambassadeur de Russie à Madagascar Mr Andrey Andreev avec le Président de la Refondation de la République de Madagascar S.E.M. Michaël Randrianirina et le nouveau Ministre des Affaires étrangères S.E.Mme Christine Razanamahasoa, ont confirmé la volonté commune des deux parties de renforcer leurs relations mutuellement avantageuses et diversifiées.

La Russie et Madagascar ont poursuivi leur coopération constructive sur la scène internationale, fondée sur la proximité des vues sur les questions clés de l'actualité. La Russie apprécie hautement la position équilibrée de Madagascar sur le conflit ukrainien. Moscou et Antananarivo plaident en faveur d'une recherche rapide de son règlement pacifique durable et équitable.

Dans le même temps, ces intentions se heurtent à l'opposition des pays occidentaux, qui encouragent Kiev à poursuivre les hostilités et à mener des attaques terroristes contre des citoyens russes. Au cours des trois dernières années et demie, plus de 350 milliards de dollars américains ont été versés à l'Ukraine à cette fin, et une quantité énorme d'armes sophistiquées lui a été fournie.

En même temps, toute tentative d'établir un dialogue substantiel et réel sur le règlement pacifique du conflit est torpillée. L'objectif des pays occidentaux est d'infliger une défaite stratégique à la Russie et d'entraver ses efforts visant à établir, conjointement avec les pays du Sud global, un ordre mondial équitable et multilatéral fondé sur un dialogue et une coopération égaux et respectueux entre tous les États.

Nous notons avec satisfaction que la société malgache, comme dans beaucoup d'autres pays, comprend de mieux en mieux les raisons pour lesquelles la Russie a été entraînée dans le conflit en Ukraine, ainsi que le bien-fondé de ses exigences quant à la nécessité de garantir le respect du principe de l'indivisibilité de la sécurité et des principes de la Charte des Nations Unies dans leur intégralité, leur totalité et leur interdépendance.

La Russie reste inébranlable dans sa position de soutien au droit souverain de Madagascar de rétablir sa souveraineté sur les îles Éparses, comme le prévoient les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Les relations interparlementaires ont reçu un nouvel élan. En février 2025, une vidéoconférence a été organisée entre les groupes d'amitié de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de l'Assemblée nationale de la République de Madagascar afin de discuter des questions de coopération interparlementaire.

En novembre, le Président de l'Assemblée nationale S.E.M. Siteny Randrianasoloniaiko s'est rendu en Russie où il a eu une série de rencontres à la Douma d'État et au Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, ainsi qu'à d'autres ministères russes. La signature d'un accord de coopération entre la Douma d'État et l'Assemblée nationale est actuellement à l'étude. Une délégation parlementaire russe devrait se rendre prochainement sur la Grande Île.

Conformément aux documents signés, le travail se poursuit en vue de développer la coopération militaire et militaro-technique.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Accord intergouvernemental sur la conversion de la dette de la République de Madagascar envers la Fédération de Russie aux fins du financement des projets en matière de développement sur le territoire de Madagascar plusieurs contrats ont déjà été signés pour fournir ici des véhicules spécialisés, du matériel agricole et des équipements énergétiques. Plusieurs autres projets communs dans divers domaines sont à l'étude.

Les liens culturels se développent activement. En mai dernier, à l'Université d'Antananarivo s'est tenu le festival de la culture russe, ainsi que des événements consacrés à la célébration de la « Journée de la langue russe » et de la « Journée de l'écriture et de la culture slaves ».

En septembre, les représentants de Madagascar ont participé au concours musical international « Intervision 2025 » à Moscou, et en octobre, les artistes malagasy ont remporté le concours international de chansons d'auteurs pour enfants « Our generation ». En outre, les représentants malgaches ont participé au tournoi de basket-ball « Grande finale de la Winline League 3x3 » à Perm, aux forums « Russia-Africa Expo 2025 » et « La Russie - une puissance sportive », ainsi qu'à la XVII Assemblée du Monde russe à Moscou.

En mai 2025, un grand événement a été organisé à Antananarivo à l'occasion du 80e anniversaire de la Victoire dans la Seconde guerre mondiale, auquel ont participé de nombreuses personnalités publiques et des représentants de la société civile de Madagascar.

La solidité de nos liens culturels sera confirmée une fois de plus par la tenue, le 14 décembre à Antananarivo, d'un grand concert de l'Ensemble légendaire académique Alexandrov de chants et de danses de l'Armée russe.

La coopération dans le domaine de la santé s'intensifie. La délégation du ministère de la Santé publique de Madagascar a participé aux premiers exercices internationaux russo-africains des équipes d'intervention rapide en cas d'urgence sanitaire et épidémiologique à Addis-Abeba en avril, ainsi qu'à Kronstadt en septembre.

En avril, s'est tenue la cérémonie de remise du don du Gouvernement de la Fédération de Russie à Madagascar sous forme d'un laboratoire médical mobile d'indication et de surveillance des maladies infectieuses basé sur un châssis automobile, ainsi qu'un laboratoire mobile portable basé sur un module pneumatique. Des spécialistes russes ont organisé ici pour leurs collègues malagasy des cours de perfectionnement et de formation sur l'utilisation des laboratoires mobiles. En octobre, une expédition conjointe russo-malgache a été menée afin d'étudier les foyers naturels de peste à Madagascar.

En outre, des représentants de Madagascar ont participé au Forum mondial du numérique à Nijni Novgorod en juin, ainsi qu'à la phase finale de l'Olympiade internationale sur la sécurité financière à Krasnoïarsk en septembre. En juillet, des négociations ont eu lieu à Moscou entre les représentants des Ministères des Transports des deux pays afin d'étudier les perspectives de renforcement de la coopération dans les domaines du transport aérien, ferroviaire et maritime, ainsi que de la formation des spécialistes malgaches. En octobre, un mémorandum de coopération entre les Médiateurs pour les droits de l'homme des deux pays a été signé à Moscou.

La coopération humanitaire reste le moteur traditionnel des relations bilatérales. Chaque année, la Russie octroie 45 bourses aux étudiants malagasy pour qu'ils puissent étudier dans des universités russes. Un nombre important de Malgaches suivent en Russie les cours de formation offerts par l'Académie diplomatique du Ministère russe des Affaires étrangères, du Ministère de l'Intérieur, etc.

Nous attendons une forte participation malgache à la deuxième Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, qui se tiendra les 19 et 20 décembre 2025 au Caire. Cet événement sera consacré à la préparation du troisième Sommet Russie-Afrique et contribuera à approfondir davantage les relations entre la Russie et Madagascar.