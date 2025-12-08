Ile Maurice: «Senior Counsel» - La délivrance

Longtemps après la validation des Senior Counsels et Senior Attorney par le président de la République, Dharam Gokhool, le 14 août - validation intervenue au terme de controverses et de polémiques -, la cérémonie de remise des titres aura enfin lieu ce lundi 8 décembre.

Mais contrairement aux exercices précédents, cette fois-ci les juges de la Cour suprême n'ont pas été conviés : seuls la cheffe juge et l'Attorney General seront présents.

La cérémonie s'annonce simple, voire expéditive, sur fond de bras de fer persistant entre le judiciaire et l'exécutif concernant les propositions soumises par le bureau de la cheffe juge : un avocat, Me Raouf Gulbul, et un avoué ont été retirés de la liste fournie par le judiciaire, avons-nous appris. C'est cette polémique ainsi que certaines affaires en cours qui ont paralysé la remise des lettres patentes par la cheffe juge.

Nous avons recueilli les impressions de quatre hommes de loi nommés Senior Counsels : Mes Jacques Panglose, Rama Valayden, Siddhartha Hawoldar et Michel Angelo Iu King Chee, plus connu dans les milieux judiciaires sous le nom de Michael King Fat.

Me Michael King Fat exprime sa gratitude pour sa nomination, soulignant l'importance de la confiance que lui accordent la cheffe juge et le système judiciaire. Il remercie également ses mentors, ses clients, ses parents, ses enfants et son épouse, reconnaissant «leur soutien essentiel».

Il estime que cette nomination est la consécration de nombreuses années de travail rigoureux et discipliné. Pour lui, le droit est une vocation qui se vit pleinement, au prix de nombreux sacrifices, y compris pour la famille. Abordant la polémique entourant les nominations, Me King Fat souligne que, malgré les controverses, ces circonstances ont rendu le moment encore plus mémorable. Il insiste sur le fait que l'intérêt de la profession et de ses membres doit prévaloir. Me Siddhartha Hawoldar rappelle que le système judiciaire mauricien est largement inspiré du modèle britannique. Le titre de Senior Counsel ou de Senior Attorney est attribué à un avocat en reconnaissance de sa contribution significative à la jurisprudence mauricienne et au barreau.

«Suite à toutes sortes de controverses et de polémiques entourant ces nominations, je pense que la cérémonie se fera de manière très simple. De toute façon, le fond est beaucoup plus important que la forme. Et concernant les polémiques, je préfère citer une phrase que j'aime beaucoup : 'Quand on est estimé par les gens d'esprit, il ne faut jamais être offensé par le mépris des sots'», assène Me Hawoldar.

Pour sa part, Me Jacques Panglose souligne : «C'est un moment significatif de ma carrière d'avocat et je suis honoré d'avoir été nommé Senior Counsel à Maurice. Je remercie d'abord Dieu, mon créateur, et le Saint-Esprit, car je suis très croyant. Je dédie cette nomination à ma défunte épouse, Veemla, qui m'a soutenu toute sa vie comme secrétaire et qui veille sur moi depuis le ciel. Je la remercie profondément. Je dédie également ce succès à ma secrétaire actuelle, Georgina, qui m'assiste énormément, ainsi qu'à mes enfants. Vous savez, lorsqu'il y a eu des contestations, j'ai prié et j'ai médité. Cela a renforcé ma conviction : quoi qu'il arrive. »

Me Rama Valayden souligne le caractère honorifique du titre de Senior Counsel, qui confère à celui qui le reçoit une responsabilité accrue, notamment envers les jeunes avocats et la société. «Un avocat expérimenté doit retourner vers la société, souvent au contact des jeunes et des instances judiciaires, pour partager son opinion et son expérience.» Il souhaite également attirer l'attention sur l'évolution du système judiciaire mauricien, qu'il estime confronté à un problème majeur dans le passage d'une tradition orale à une tradition écrite.

Selon lui, l'accent croissant mis sur les soumissions écrites risque de réduire la place accordée à la voix des victimes, créant une situation où la justice «n'entend pas toutes les parties concernées».«Une justice qui n'écoute pas les victimes ne peut être considérée comme équitable. Pour parvenir à un jugement juste, les opinions des deux parties doivent être entendues.»

La transparence et l'implication du public sont également essentielles, rappelle-t-il, car dans une République, la justice est rendue au nom de la société. «Cela signifie que chaque aspect de la justice doit progresser pour refléter les valeurs d'une société démocratique, où la justice n'est pas seulement appliquée, mais aussi comprise et respectée par tous.»

Pour rappel, les Senior Counsels sont :

Marie Jacques Laval Panglose, G.O.S.K.

Murlidas Dulloo

Yves Marie Gérard Hein

Shaukat Ally Oozeer

Siddartha Hawoldar

Jeyarama Valayden

Imtihaz Mamoojee

Jacques Denis Michel Ahnee

Michael King Fat

Ghanshyamdas Bhanji Soni

Yanilla Moonshiram

Mouammar Oozeer

Priscilla Balgobin-Bhoyrul

Angélique Anne-Desveaux de Marigny Coquet

Mohammad Mushtaq Namdharkhan

Abdool Rashid Ahmine

Yvan Caril Jean-Louis

Mooneeswur Seegobind Maha Rana

Pratapsingh Seetaram

Priya Veedu Ramjeeawon-Varma.

Les Senior Attorneys sont :