Sénégal: Le Pastef organise une journée d'hommage aux victimes des violences politiques de 2021-2024

Baptisé « Journée des martyrs et des victimes », l'événement s'est déroulé au Grand Théâtre de Dakar en présence du Premier ministre Ousmane Sonko et de plusieurs cadres du parti au pouvoir. Après avoir écouté les doléances des familles de victimes, le chef du gouvernement a notamment promis la création d'un mémorial en leur mémoire.

Le Pastef, le parti au pouvoir au Sénégal, a organisé un événement très politique au Grand Théâtre de Dakar, ce dimanche 7 décembre. Baptisé « Journée des martyrs et des victimes », il entendait rendre hommage aux personnes tuées dans les manifestations qui ont secoué le pays entre 2021 et 2024. Au nombre de 66 selon Amnesty International, elles seraient plus de 80 selon les autorités sénégalaises.

Tout au long de la journée, plusieurs orateurs se sont succédé à la tribune devant le Premier ministre Ousmane Sonko et plusieurs cadres du Pastef au cri de « Justice pour les martyrs, justice pour les victimes ! ». C'est par exemple le cas de Mansour Niang, dit Joe Marone, qui a perdu son fils dans des circonstances troubles. Ou encore de Pape Abdoulaye Toure qui a été torturé durant ces évènements. « Cette journée est historique car elle va permettre aux familles des martyrs, aux victimes de tortures ainsi qu'aux ex-détenus de s'exprimer. Et peut-être que cela va permettre de soulager un peu les familles », a notamment déclaré ce dernier lors de son intervention.

« Honorer nos martyrs ne consiste pas seulement à pleurer ou à les célébrer une fois par an »

Devant une salle comble, le chef du gouvernement a ensuite pris la parole. Rejetant toute idée d'oubli, Ousmane Sonko a affirmé que la justice passerait même si les enquêtes pourraient prendre du temps. « Honorer nos martyrs ne consiste pas seulement à pleurer ou à les célébrer une fois par an. Cela consiste à bâtir la vérité et la justice sans compromis, à élucider les événements et les responsabilités établies », a-t-il lancé avant de poursuivre : « La page de l'impunité est tournée pour qu'aucun nom ne soit oublié, aucun dossier ne soit enterré ».

Depuis son arrivé au pouvoir, le gouvernement a débloqué la somme de 5 milliards de francs CFA pour offrir une assistance aux milliers de personnes qui ont été blessées ou emprisonnées - ainsi qu'à leurs familles - durant ces trois années de troubles politiques.