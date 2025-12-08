Madagascar: Le gouvernement précise le déroulement de la future concertation nationale

À l'occasion d'une émission spéciale organisée dans la soirée du dimanche 7 décembre à la télévision nationale, la ministre d'État en charge de la Refondation a indiqué que ce dialogue serait conjointement organisé par le gouvernement et par le Conseil oecuménique des Églises chrétiennes. D'une durée de six mois, il donnera la parole à tous les acteurs de la société malgache et débouchera sur la rédaction d'une nouvelle Constitution.

Près de deux mois après le renversement d'Andry Rajoelina à Madagascar, le gouvernement du président de la Refondation, Michael Randrianirina, a détaillé les modalités de la future concertation nationale qui doit avoir lieu dans le pays. Lors d'une émission spéciale à la télévision nationale organisée dans la soirée du dimanche 7 décembre, la ministre d'État en charge de la Refondation, Hanitriniana Razafimanantsoa, a d'abord promis que tous les acteurs de la société auront voix au chapitre.

Les Malgaches pourront en premier lieu exprimer leurs problèmes et les solutions qu'ils proposent au niveau des fokonolona - les communautés de base - de toute la Grande Île, a-t-elle expliqué. Ensuite, un mécanisme de concertations communales puis régionales permettra de faire progressivement remonter jusqu'au niveau national la volonté de tous les acteurs de la société : citoyens, chefs traditionnels, associations, acteurs politiques et économiques.

Les débats s'étendront sur une durée de six mois

Hanitriniana Razafimanantsoa a aussi indiqué que ce dialogue ne commencerait pas avant trois mois environ, le temps que l'appareil d'État mette sur pied le cadre dans lequel il doit se dérouler. Les débats s'étendront ensuite sur une durée de six mois et seront conduits par le gouvernement conjointement avec le Conseil oecuménique des Églises chrétiennes, seule autorité morale légitime pour assurer la transparence, la neutralité et l'inclusion du processus.

Enfin, une nouvelle Constitution qui donnera naissance à la Ve République sera rédigée à l'issue, d'ici au mois d'octobre 2027, moment où prendra fin la période de transition, a encore précisé la ministre d'État en charge de la Refondation.