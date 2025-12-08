Gabon: Le Chef de l'État rencontre la communauté gabonaise de Côte d'Ivoire

En marge de sa participation à la cérémonie d'investiture du Président de la République de Côte d'Ivoire, S.E. Alassane Ouattara, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est entretenu ce jour avec la communauté gabonaise résidant en Côte d'Ivoire.

Accompagné de la Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema, ainsi que de membres du gouvernement et de son Cabinet, le Chef de l'État a été chaleureusement accueilli par ses compatriotes installés en Côte d'Ivoire, venus de différentes régions du pays d'accueil.

Composée d'étudiants, de salariés, d'entrepreneurs, d'actifs et de retraités, la communauté gabonaise, en constante croissance, a exprimé sa fierté et sa reconnaissance pour cette visite.

Dans son intervention, l'Ambassadeur du Gabon, en Côte d'Ivoire, Fabrice Boussougou Boussougou a salué la présence du Chef de l'État, soulignant que cette seconde visite traduit la considération qu'il porte aux Gabonais de l'étranger. Il a rappelé la confiance que la communauté place dans le leadership du Président, perçu comme le moteur d'une nation réconciliée, unie et résolument tournée vers le progrès.

L'Ambassadeur a présenté les préoccupations principales relevées depuis sa prise de fonction, à travers les consultations régulières menées avec la communauté :

les questions administratives, notamment la délivrance des actes d'état civil, le changement de format des cartes consulaires, ainsi que les difficultés liées à l'établissement et au renouvellement des passeports ;

les questions d'éducation et d'emploi, incluant le paiement irrégulier des allocations d'études, la recherche de stages et l'insertion professionnelle des jeunes diplômés.

Il a également mis en lumière les avancées déjà réalisées sous l'impulsion du Chef de l'État, parmi lesquelles la digitalisation et la sécurisation des cartes consulaires, facilitant désormais l'identification et l'immatriculation des ressortissants.

Il a annoncé l'extension prochaine de cette opération sur l'ensemble de la juridiction, tout en rappelant que plus de 400 compatriotes sont déjà enrôlés.

Il a également évoqué la programmation d'une mission spéciale de la Direction générale de la réglementation et des migrations, destinée à fluidifier les procédures de traitement des passeports, dont une centaine est actuellement en attente.

Enfin, il a annoncé la création prochaine du Conseil des Gabonais de Côte d'Ivoire, structure fédératrice destinée à renforcer la cohésion, la représentation et la solidarité au sein de la communauté, dont l'engagement citoyen se renforce, comme en témoigne la progression du nombre d'inscrits sur la liste électorale.

Prenant la parole à son tour, la représentante de la diaspora, Madame Nelly Obono, a salué la vision et l'engagement du Chef de l'État, exprimant la volonté de la diaspora de contribuer activement à la construction d'un Gabon nouveau.

Elle a formulé les priorités suivantes au nom de la communauté :

l'amélioration des conditions des étudiants, par la revalorisation des bourses, leur paiement régulier ainsi que le soutien académique aux étudiants de l'IMPHP de Yamoussoukro souhaitant poursuivre un cycle d'ingénieur à l'étranger ;

la participation renforcée de la diaspora au développement économique, à travers la création d'un fonds d'investissement dédié au sein de l'ANPI-Gabon et d'une structure d'appui à l'entrepreneuriat au sein de la Direction générale des PME ;

la simplification des procédures administratives, notamment la création d'un guichet consulaire unique et la mise en place d'un circuit accéléré de délivrance des passeports, utilisant la valise diplomatique ;

le renforcement de la protection sociale, incluant l'élargissement de la couverture santé et la création d'une Maison des Gabonais pour l'hébergement temporaire des compatriotes en situation de vulnérabilité ;

la reconnaissance de la représentation politique de la diaspora, illustrée par l'ouverture de deux sièges parlementaires qui renforcent son intégration dans la vie nationale.

Les Gabonaises et Gabonais de Côte d'Ivoire ont par ailleurs salué le rôle du Chef de l'État dans le développement des relations bilatérales entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, rappelant que le Forum d'Affaires Côte d'Ivoire-Gabon, organisé en novembre dernier à Libreville, a ouvert de nouvelles perspectives pour les deux pays.

En réponse aux interventions de la communauté, le Président de la République a exprimé sa gratitude pour l'accueil qui lui a été réservé et a salué le comportement exemplaire des Gabonais vivant en Côte d'Ivoire.

Il les a exhortés à continuer de contribuer, par leur expertise, leur discipline et leur engagement, à l'effort national de développement, rappelant que chaque Gabonais est un bâtisseur et que de nombreuses opportunités s'offrent aujourd'hui à ceux qui souhaitent investir, entreprendre et participer à l'essor du pays.

Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a enfin invité la diaspora à demeurer unie et à poursuivre son accompagnement des transformations en cours, afin de bâtir ensemble un Gabon prospère, solidaire et tourné vers la félicité nationale.