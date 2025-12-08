Gabon: Le Chef de l'État reçoit les personnels consulaires et diplomatiques du pays en service en Côte d'Ivoire

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu en audience à l'Hôtel Ivoire d'Abidjan plusieurs délégations composées de personnels diplomatiques et consulaires ainsi que d'entrepreneurs gabonais opérant en Côte d'Ivoire.

Dans un premier temps, il a reçu en audience les responsables des services diplomatiques et consulaires du Gabon. Cette rencontre a permis d'aborder des sujets majeurs, notamment la réorganisation des effectifs, la maîtrise de la masse salariale et la nécessité d'une gestion rigoureuse et transparente des ressources budgétaires.

Le Chef de l'État a rappelé l'obligation, pour les représentations diplomatiques, de rester pleinement disponibles et attentives aux besoins des compatriotes à l'étranger. Il a également encouragé ceux qui le souhaitent à envisager un retour au Gabon afin de mettre leur expertise au service du développement national.

L'audience s'est poursuivie avec les entrepreneurs gabonais installés en Côte d'Ivoire, qui ont présenté la Charte d'engagement de la diaspora professionnelle gabonaise. Ce document s'articule autour de six axes fondamentaux : la promotion de l'image du Gabon, l'attraction des investissements, le partage d'expertise, la création de partenariats, la contribution au développement durable et le renforcement de la cohésion diasporique.

Un trombinoscope mettant en lumière les principaux acteurs économiques gabonais établis en Côte d'Ivoire a également été remis au Président, soulignant leur rôle dans la dynamique économique locale. Les échanges ont permis d'identifier plusieurs pistes de coopération dans les secteurs des assurances, de l'énergie, du logement, de la digitalisation, de la loterie sportive ainsi que de l'audiovisuel et de la culture.

Le Président de la République a salué la qualité des discussions et le potentiel des compatriotes rencontrés, rappelant la responsabilité de chacun de contribuer au développement du pays. Il a encouragé la création d'emplois par l'entrepreneuriat et a annoncé plusieurs engagements, dont la mise en place d'une assurance destinée aux Gabonais vivant à l'étranger.

En conclusion, il a réaffirmé le rôle essentiel de la diaspora dans la dynamique économique et sociale du Gabon et exprimé sa volonté d'accompagner durablement les initiatives professionnelles et entrepreneuriales portées par les compatriotes au-delà des frontières nationales.