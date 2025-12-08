Gabon: Massala Massala Mac-Gregor - Jeune entrepreneur et communicant gabonais, petit à petit de l'ombre à la lumière

Massala Massala Mac-Gregor est un jeune entrepreneur et communicant gabonais, passionné de lecture et d'écriture, auteur de plusieurs textes poétiques et profondément attaché au développement humain.

Amoureux du football, de la connaissance et du progrès collectif, il puise sa force dans ses racines : le département de la Louetsi-Wano, à Lébamba, quartier Bongolo, où il voit le jour.

Dès son plus jeune âge, il nourrit une sensibilité particulière pour l'humain, les histoires, les communautés et les idées capables d'élever une génération. Cette sensibilité deviendra le fil conducteur de tout son parcours.

Parcours scolaire et académique

Il commence son apprentissage à l'École primaire de Bongolo, où s'éveillent ses premières curiosités pour les mots et l'observation du monde. Il poursuit son premier cycle au Collège de l'Alliance Chrétienne et Missionnaire du Gabon, de la 6e à la 4e, dans une atmosphère où discipline, foi et ouverture d'esprit façonnent son caractère.

En 2006-2007, il s'installe à Libreville, déterminé à élargir ses horizons. C'est au Lycée Sainte-Marie de Libreville qu'il obtient en 2014 son baccalauréat, accomplissant une étape décisive dans son ascension académique.

Cherchant à comprendre la puissance des messages, des images et des idées, il s'oriente vers une école supérieure de communication où il décroche : un DUT en journalisme, puis une licence en communication marketing (2015-2017).

Il débute ensuite un Master 1 en communication. Mais animé par l'urgence de créer, d'agir, d'impacter, il interrompt ce cursus pour s'engager pleinement dans ses projets professionnels et entrepreneuriaux.

Parcours professionnel et engagements

Visionnaire et passionné par la valorisation des métiers de l'image, Massala Massala Mac-Gregor fonde en 2017 le Forum de l'Image et de la Photographie, la toute première plateforme gabonaise rassemblant photographes, vidéastes et professionnels de l'audiovisuel.

Il organise trois éditions majeures :

2017,

2019,

2021.

À travers cet événement, il bâtit un espace de rencontre, d'expression et de reconnaissance pour des métiers longtemps restés en marge.

Profondément attaché à sa communauté, il crée en 2023 le Collectif des Jeunes Louvanois, un mouvement qui oeuvre pour l'unité, l'éveil, le leadership et l'émancipation de la jeunesse du département de la Louetsi-Wano. Pour lui, on ne construit pas un avenir solide sans investir dans les voix, les talents et la créativité des jeunes.

En 2024, il franchit une nouvelle étape en lançant Yamaase Agency, une agence de communication multidimensionnelle spécialisée dans :

la communication d'entreprise,

la production audiovisuelle,

la création graphique,

l'évènementiel,

la location de matériel professionnel.

La même année, il met également en place un média en ligne, convaincu que l'accès à l'information et la maîtrise des narrations sont essentiels pour une société moderne. Parallèlement, il intègre le ministère de la Communication en tant qu'instructeur social de la communication, avant d'être détaché dans une haute institution du pays, où il continue aujourd'hui de servir avec rigueur et engagement.

Initiatives sportives

En 2025, fidèle à sa philosophie d'impact social, il cofonde avec le Collectif des Jeunes Louvanois la toute première école de football "Ndoty Club" dans la Louetsi-Wano.

Ce projet vise à révéler des talents, mais surtout à offrir un espace de discipline, d'espoir et de rêve aux enfants et adolescents de la région. Pour lui, le sport est un langage universel capable de transformer des destins.

Entre passion, détermination et engagement communautaire, Massala Massala Mac-Gregor incarne une jeunesse gabonaise ambitieuse, créative et résolument tournée vers l'avenir. Sa trajectoire, marquée par la résilience et la vision, rappelle que l'on peut partir d'un quartier, d'un rêve ou d'une simple idée, et construire progressivement une oeuvre qui inspire et rassemble.