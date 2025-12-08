Gabon: Symolin Ondo Meto'o, DG, et Jeanine Laure Bakenda épouse Ibala, DG Adj officiellement en fonctions

Ce vendredi 05 décembre 2025, s'est tenue devant la Cour de cassation, la cérémonie de prestation de serment du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint de l'Institut National de la Statistique (INSTAT Gabon), nommés lors du Conseil des ministres du 23 octobre 2025.

À cette occasion, M. Ondo Meto'o Symolin, Directeur Général, et Mme Bakenda Jeanine Laure épouse Ibala, Directrice Générale Adjointe, ont officiellement pris leurs fonctions, conformément aux exigences légales encadrant leurs nouvelles fonctions.

Cette étape marque une avancée significative dans l'opérationnalisation de l'INSTAT Gabon et dans la consolidation d'un système statistique national moderne, rigoureux et aligné sur les standards internationaux.

Félicitations aux dirigeants nommés et plein succès dans l'accomplissement de leurs missions.