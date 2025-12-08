Gabon: Le Chef de l'État reçoit le Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement

Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État Chef du Gouvernement, a accordé ce jour une audience à Monsieur Sidi Ould Tah, Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Cette rencontre a permis au Président de la BAD de réitérer l'engagement ferme de son institution à accompagner le Gabon dans la mise en oeuvre de sa politique de développement, en soutien au Plan National de Développement impulsé par le Chef de l'État.

Les échanges ont porté principalement sur l'état d'avancement des projets structurants en cours, notamment le tronçon routier Ndendé-Doussala, dont la réalisation connaît certaines contraintes administratives, techniques et financières.

Long de 274 kilomètres, cet axe stratégique relie la ville de Ndendé au poste frontalier de Doussala, à la frontière avec la République du Congo. Il vise à stimuler les échanges commerciaux régionaux, à renforcer l'intégration sous-régionale et à générer plus de 500 emplois.

Le projet prévoit également la construction d'infrastructures connexes, écoles, dispensaires et marchés, afin d'améliorer durablement les conditions de vie des populations riveraines.

Compte tenu de l'importance socio-économique de cette infrastructure, les deux parties ont convenu de la nécessité d'accélérer sa mise en oeuvre, en vue de favoriser l'émergence de nouvelles opportunités économiques et d'apporter un impact tangible et durable au quotidien des communautés concernées.