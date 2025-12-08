Gabon: Najat Maalla M'jid reçue par Élodie Diane Fouefoué épouse Sandjoh

Madame le Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, Madame Élodie Diane Fouefoué épouse Sandjoh, a accordé une audience à Madame Najat Maalla M'jid, Représentante Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies chargée de la lutte contre les violences faites aux enfants.

Cette rencontre de haut niveau a permis d'échanger sur les voies et moyens de renforcer durablement les mécanismes nationaux de protection de l'enfance, dans un contexte où la préservation des droits et du bien-être de chaque enfant demeure une priorité absolue du Gouvernement.

Conscientes du caractère transversal de cette problématique, les deux personnalités ont souligné la nécessité de mobiliser l'ensemble des départements ministériels concernés, afin d'assurer une réponse cohérente, concertée et efficace face aux multiples formes de violences auxquelles les enfants peuvent être exposés.

Elles ont, par ailleurs, convenu de l'urgence d'élaborer une Politique Nationale de Protection de l'Enfance. Cet instrument stratégique permettra non seulement d'harmoniser les interventions des différents acteurs, mais aussi de garantir un cadre structuré, protecteur et durable pour tous les enfants du Gabon.