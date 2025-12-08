Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 08 Décembre 2025

revue de presse

Bénin : Patrice Talon promet des sanctions après la tentative de coup d'Etat déjouée

Le président béninois Patrice Talon s’est adressé à la nation ce soir, quelques heures après qu’une tentative de coup d’État a été déjouée par les forces de défense et de sécurité. Dans une déclaration solennelle, le chef de l’État a dénoncé une « mutinerie » menée par un « groupuscule de soldats » qui, selon lui, ont agi sous de « fallacieux prétextes » pour s’attaquer aux institutions de la République.

Selon Patrice Talon, cette action aurait pu « plonger le pays dans une aventure sans lendemain » et compromettre les progrès réalisés ces dernières années. Le Président, en sa qualité de Chef suprême des armées, affirme avoir pris immédiatement les mesures nécessaires, en coordination avec le haut commandement militaire, pour « faire échec à l’œuvre des aventuriers » et garantir la stabilité nationale. (Source allAfrica)

Plusieurs chefs d’État à Abidjan pour l’investiture de Ouattara

Réélu pour un quatrième quinquennat à l’issue de la présidentielle ivoirienne du 25 octobre 2025, avec 89,77% des suffrages exprimés, Alassane Ouattara prête serment ce lundi 8 décembre 2025, date fixée par la Constitution pour l’investiture des chefs d’Etats élus.

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a été accueilli ce dimanche 7 décembre 2025 à l’aéroport d’Abidjan, par le vice-président ivoirien, Tiémoko Meyliet Koné, dans le cadre de la cérémonie de prestation de serment d’Alassane Ouattara, réélu président de la République. (Source Apanews)

Tanzanie : La police déclare illégales toutes les manifestations prévues le 9 décembre

En Tanzanie, la police a déclaré illégales les manifestations prévues le 9 décembre 2025, après les violences liées aux élections d’octobre. Bien que des appels à manifester circulent, aucune demande officielle n’a été reçue.

Le gouvernement accuse les organisateurs d’inciter à la violence et à la perturbation économique. La présidente Samia Suluhu Hassan a promis une enquête sur les violences électorales, mais a averti que la police serait prête à faire face à toute nouvelle protestation. (Source Africa 24)

Le Sénégal donne la parole à sa jeunesse : Une convention nationale inédite à Dakar

Le Musée des Civilisations noires accueillera ce 11 décembre, un événement sans précédent dans l’histoire politique sénégalaise. De 9h à 12h, la Convention Nationale de la Jeunesse réunira des délégués issus des quatorze régions du pays pour un dialogue direct avec les plus hautes autorités de l’État.

L’événement couronne une année entière de mobilisation citoyenne. Près de 150 associations de jeunes ont participé à des débats locaux, les Waxtaan u ndaw ñi, des consultations départementales et des conventions régionales pour élaborer une feuille de route commune. Le résultat de ce travail collectif prendra la forme d’un Livre Blanc, remis solennellement à Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse et des Sports. (Source Afrik.com)

Au Nigeria, cent élèves d’une école catholique enlevés en novembre ont été libérés

Kidnappés le 21 novembre par des hommes armés non identifiés, ces enfants scolarisés dans l’établissement Saint Mary, à Papiri, dans l’ouest du pays, doivent être remis, lundi, à des responsables du gouvernement local.

Cent élèves d’une école catholique de l’ouest du Nigeria, enlevés le 21 novembre par des hommes armés non identifiés, ont été libérés, ont annoncé, dimanche 7 décembre, une source onusienne et la présidence nigériane, sans préciser dans quelles circonstances. (Source Le Monde Afrique)

Relégué sur le banc, Mohamed Salah envisage un départ de Liverpool

Pour la troisième fois d’affilée, Mohamed Salah a été laissé sur le banc lors du match contre Leeds.

Mohamed Salah n’est même pas entré en jeu, une première depuis des années. Pourtant, lors des 12 premières journées, il était titulaire indiscutable et avait disputé l’intégralité de presque tous les matchs.

Un traitement humiliant pour le joueur, qui a refusé des contrats colossaux (plus de 100 millions d’euros par an en Arabie saoudite) pour prolonger avec Liverpool en avril 2025. (Source Africanews)

Togo : Ouverture du neuvième congrès panafricain pour débattre de la place de l'Afrique dans le monde

Au Togo, le neuvième congrès panafricain s'ouvre ce lundi 8 décembre au Palais des congrès de Lomé. Il se poursuit jusqu'à vendredi. Le premier a eu lieu il y a plus d'un siècle, le dernier, il y a dix ans à Accra (Ghana).

Organisé en collaboration avec l'Union africaine (UA), celui de Lomé a pour thème « Renouveau du panafricanisme et rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales ». Plusieurs dizaines d'intervenants sont annoncés pour cet événement que dénonce l'opposition togolaise. (Source RFI)

CAN 2025 : Tour d'horizon des neufs stades marocains présentés par la CAF

A quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 au Maroc, la CAF a présenté les neuf stades marocains qui accueilleront les matchs de la compétition, répartis dans cinq villes, chacun reflétant l'identité locale, l'histoire et une architecture moderne.

Avec ses stades rénovés, ses nouveaux complexes sportifs iconiques, le Maroc entend proposer une édition de référence, la première organisée dans le royaume depuis 1988.

La tenue à Tanger des matchs du Sénégal, l'un des favoris de la compétition, place la ville du nord au cœur des enjeux sportifs de cette CAN 2025. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

Transition démocratique : Le temps des Concertations Nationales dans le continent et à Madagascar

Après les expériences des années 1990 Madagascar s'apprête à nouveau à organiser une Concertation nationale qui débutera officiellement mercredi 10 décembre prochain afin de refonder les bases d'une nouvelle société.

Il y a maintenant trois décennies, l'Afrique s'engageait dans un processus historique de transition démocratique, influencé par les vents de libéralisation qui soufflaient à travers le continent. La chute du Mur de Berlin en 1989 et l'effondrement des régimes autoritaires en Europe de l'Est avaient ouvert la voie à une nouvelle ère, marquée par la recherche de pluralisme politique et de réformes constitutionnelles en Afrique. (Source MidiMadagasikara)

Gabon : Le Victoria frôle le naufrage après avoir percuté une épave

On est passé à côté d’un énième drame ce dimanche 07 décembre 2025. Selon des informations relayées par plusieurs médias locaux, le ferry dénommé Le Victoria Jet, appartenant à la compagnie Logimar 241 et assurant la liaison entre Port-Gentil et Libreville se serait heurté à une épave, provoquant une vive panique parmi les 312 passagers à bord.

Un drame aurait été rapidement évité grâce à l’intervention des autorités maritimes qui ont pu évacuer le navire sans qu’on ne puisse déplorer de victime. (Source GabonMediaTime)











