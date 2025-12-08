Congo-Kinshasa: Discours sur l'état de la Nation - Félix Tshisekedi face au Parlement ce lundi

Le Président de la République Félix Tshisekedi s'adresse, ce lundi 8 décembre, aux deux chambres du Parlement réunies en congrès au Palais du Peuple. Ce rendez-vous solennel, inscrit dans la Constitution, intervient dans un contexte particulier marqué par la signature récente de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, destiné à mettre fin aux conflits armés dans l'est du pays.

Comme l'a rappelé Giscard Kusema, directeur adjoint de la communication présidentielle, le Chef de l'État doit, une fois l'an, présenter l'état de santé de la Nation.

Tous les secteurs seront abordés : sécurité, politique intérieure, diplomatie, économie, social.

L'objectif est de dresser un bilan des actions menées et de tracer les perspectives pour l'année 2026.

Un contexte diplomatique particulier

Le discours intervient au lendemain « d'un succès diplomatique majeur », note Giscard Kusema: la signature des accords de paix entre la RDC et le Rwanda.

L'entérinement de cet accord, jeudi 4 décembre, par les présidents congolais Felix Tshisekedi et rwandais, Paul Kagame, est une étape importante pour mettre fin aux violences dans l'est du pays.

Felix Tshisekedi devrait revenir sur ce dossier sensible, en expliquant les engagements pris et les attentes du peuple congolais. En effet, la signature, sous l'égide des Etats-Unis, de cet accord sécuritaire et économique a suscité de nombreuses réactions contrastées dans l'opinion publique congolaise.

Pour certains, cet accord est une victoire diplomatique qui va mettre fin aux conflits armés dans l'Est de la RDC avec notamment la rébellion du M23/AFC, soutenue par le Rwanda. D'autres estiment que cet accord est déséquilibré et constitue une prime économique pour Paul Kagame, soulignant également un climat de méfiance persistant entre les signataires, qui pourrait compromettre l'application effective des engagements.

« Nous pensons que le Président de la République ne manquera de faire le point sur cette question. Ainsi donc le Président de la République va planter le décor sur tout ce qui a été fait et ce qui reste à faire pour l'année 2026 », a conclut le directeur adjoint de la communication présidentielle.